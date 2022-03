Antonio Martín: "Era un hombre honrado que se entregó a la gente"

La muerte de Pepe Mena ha conmocionado al mundo del Carnaval. Sobre todo a aquellos autores y compañeros que compartieron aquellos incipientes carnavales recién estrenados en la democracia, en la que Mena tuvo un papel crucial: afianzó los cimientos de la fiesta en la nueva etapa política y la democratizó acercándola a la gente de la calle, que pudo participar de forma activa, con un buen hacer y talante que todos recuerdan.

Antonio Martín: "El año de su homenaje quiso que estuviera con él"

A Antonio Martín no le cuesta tirar de memoria para retrotraerse en el tiempo y reencontrarse con el Pepe Mena de los años 80. Recuerda especialmente el año de 'Caleta', uno de los grandes y recordados cajonazos de la historia del Carnaval. "Aquel año fue muy dislocado y corrían rumores de que Pepe había estado inducido por gente contraria la comparsa y que fue el motivo de quedarnos fuera". Aquellos eran rumores que pronto de disiparon. Nada más acabar aquel Carnaval "Pepe me llamó para citarme en un viejo bar de la calle Sopranis, y ahí me sorprendió su forma de ser, me explicó que nada había tenido que ver y, pese a todo, vino a pedirme perdón por lo que había sucedido". Así que Martín entendió "que era un hombre honrado y que se entregaba a la gente".

Pero con todo lo vivido en aquellos años y los que estaban por venir, "pues se ofreció a colaborar conmigo en todo lo que estuviera en su mano, me dijo", el gesto que más ha conmovido a Martín fue el año en que el Concurso en el Falla se le dedicó al que fuera primer concejal de Fiestas en democracia, en el 2019. "Recibí la invitación por parte de Fiestas y fui y tengo que decir que puedo contar con los dedos de una mano y me sobran los autores que acudieron", recuerda. "Pepe me vio y automáticamente me dijo que tenía que estar en esa foto de familia y eso me emocionó, de modo que de cara a la gente cerramos aquel capítulo de los inicios con esta anécdota preciosa".

Manuel González Piñero: "Pepe rompió con todo el Carnaval del franquismo"

Manuel González Piñero, que reconoce que ha tomado como un "mazazo" la noticia, fue el concejal que sucedió a Pepe Mena en el cargo en el año 83. Antes habían compartido batallas, "pues Pepe era concejal de Fiestas y yo de Cultura, así que vivimos mucho juntos, a nivel político y personal", dice de una etapa compartida, ya que Mena fue concejal durante el mandato socialista gracias al pacto con el PSA y el Partido Comunista en el que él militaba.

Para el que fuera edil socialista en este cargo hasta el año 87 afirma con contundencia que "Pepe Mena ha supuesto la ruptura con todo el Carnaval del franquismo, el tardofranquismo y aquel Carnaval descafeinado de la época de Beltrami". Además, añade, "todos estábamos de acuerdo en sus iniciativas, lo supo llevar con una gran humanidad, él marcaba las líneas a seguir y trabajamos en ellas, nos dejó hacer, y siempre con esa humildad que lo caracterizaba, nunca subía de tono", recuerda emocionado. "Era una persona muy honesta, solidaria y humana".

Añade, por tanto, que "el carnaval democrático empieza con Pepe, con él se cimienta y se ponen los primeros pilares de lo que luego ha sido la fiesta". En esta proeza en la que estaba todo por hacer, señala que "Pepe creó la Comisión Ciudadana de Fiestas, que le daba voz al ciudadano, a nivel personal o como colectivo, con el fin de diseñar el Carnaval del momento". Todo era un riesgo, todo era nuevo, asegura, "y ahí estuvo muy acertado, trabajó con mucha ilusión". Así que tras tantas vivencias "que iban mucho más allá que una amistad", González Piñero espera "que allá donde esté encuentre la paz y tranquilidad que no tuvo en su juventud".

Joaquín Quiñones: "A él le debemos que la gente pudiera participar en la fiesta"

Joaquín Quiñones era un jovencísimo comparsista en la época de Pepe Mena como concejal de Fiestas, por lo que coincidió con él sobre todo en la etapa que compartieron juntos cuando Mena fue el primer concejal que se hizo con el Antifaz de Oro. "Durante 9 años fue presidente de los Antifaces de Oro y fue cuando lo conocí, era un hombre serio, comprometido, que aportaba, se implicó y nunca faltó a ninguna asamblea".

También valora Quiñones el papel de Mena a la hora de acercar la fiesta a la gente, con la creación de lo que luego desembocaría en el patronato. "Quiso que la gente pudiera participar en el Carnaval y eso se lo debemos a él".