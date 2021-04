Raynold Pierre-Louis: "Cala no es racista"

El empresario Raynold Pierre-Louis, nacido en Haiti pero residente en Cádiz y con negocios hosteleros en la capital desde hace décadas -casi 50 años- ha utilizado su perfil de Facebook para salir públicamente en defensa del jugador del Cádiz Cala, después del triste episodio vivido en el estadio Carranza el pasado domingo, después de que el defensa central del Valencia Diakhaby acusara al central cadista de haberle insultado diciéndole "Negro de mierda". Raynold, conocido en Cádiz como el Negro de las Pérgolas por su negocio más popular, confirma en declaraciones a este periódico su convencimiento de que Cala "no es racista", al tiempo que recuerda algunos episodios racistas vividos por él en primera persona, declara que hay una actitud de "paternalismo" en torno al jugador del Valencia y piensa que Diakhaby "está siendo utilizado" por su club y su presidente. "Cala no es racista, a un racista lo veo venir de lejos, incluso a los de pluma fina", resume Raynold.

"Ese chaval no es racista ni lo ha dicho. Me da pena que con la edad que tiene le corten la cabeza así, de esta forma. No me parece justo. Una persona, además, que ha estado moviéndose por África con campañas solidarias", explica Raynold. El empresario haitiano no conoce a Cala, pero sí admite que lo que le transmitió a través de la televisión no le lleva a pensar en un episodio racista: "No lo conozco, pero me dio una pena cuando lo vi en el campo".

Argumenta Pierre-Louis que "los negros" se llaman así entre ellos en muchos países, como en Haiti, el suyo natal, o también en Cuba y otros de América: "Es una costumbre. Y aquí, si me llaman negro feo: ¿Es racista? No".

Y echa mano de los recuerdos para contar una de sus llegadas al aeropuerto de Barajas a finales de los años 70, cuando la persona que la atendió en una ventanilla le tiró sus documentos al suelo de manera despectiva con un manotazo, y tuvo que ser la Policía, según relata, la que le ayudó a recogerlos y le conminó a denunciar a la empresa mediante una hoja de reclamación: "Poco después me llegó la comunicación de que la empresa había sido multada".

O cuando, en su condición de empresario, ha encontrado trabas en la tramitación de muchas gestiones, de forma que se reían de él o quienes le atendían no le hacían caso en el convencimiento de que no entendía lo que estaba pidiendo o que no lo necesitaba: "'Este negro qué va a saber', pensarían. Me lo denegaban, peor solo la insistencia, de un día y otro, les hacía ver que yo era empresario y sabía muy bien qué estaba solicitando".

Episodios vividos por este popular ciudadanos de Cádiz, conocedor como pocos del ambiente nocturno de la ciudad y de mil anécdotas vividas por jugadores del Cádiz en sus establecimientos, de los que alguna vez habló en una entrevista en este medio, y que está ahora convencido de que lo que ocurrió el domingo en Carranza, de momento sin ninguna prueba que demuestre que Cala profirió tal desprecio hacia el jugador valencianista, no es ni de lejos, en su opinión, un episodio racista.

Raynold acude ya muy poco al fútbol. Reconoce que después de la taquicárdica tanda de penaltis contra el Málaga, en aquella promoción que dejó al Cádiz en Primera, ha pisado el estadio "cuatro o cinco veces", aunque mantiene el interés por lo que ocurre con el equipo y sigue su trayectoria. Pero de sus años de aficionado en directo recuerda, como escribió en su Facebook, que él mismo ha usado alguna vez la expresión negro para referirse a un jugador: "Dale al negro, pero porque era muy bueno y había que pararlo. ¿Soy racista?". Y pone como ejemplo un Cádiz-Compostela, con un jugador del equipo visitante que volvió loco al Cádiz. Se refiere, aunque no recuerda el nombre, a Ohen, autor de uno de los goles del equipo gallego y protagonista de un gran partido.

En el caso de Diakhaby, Raynold cree que hay "mucho paternalismo" en torno a su figura, y señala incluso al mismo presidente del Valencia: "¿Has visto la cara del chaval al lado suyo? Lo tienen asustado. Y yo llevo casi cincuenta años aquí y sé muy bien qué es el racismo y quién es racista: los veo venir de lejos. A uno que es racista lo calo yo al vuelo. A mí me llaman el Negro de las Pérgolas, y sé que es un mote, una manera de expresarse de aquí, si casi me lo he puesto yo. ¿Es malo ser negro?".