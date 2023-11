Radio Taxi apoya la decisión municipal de reabrir al tráfico la calle Veedor en Cádiz

La reapertura al tráfico rodado de la calle Veedor por parte del Gobierno Local de Bruno García (PP), revirtiendo la peatonalización efectuada por el concejal de Movilidad del Ejecutivo de José María González, Martín Vila, está generando rechazo pero también respaldo. En este caso, de un colectivo, obviamente, beneficiado de la reversión de la peatonalización. Radio Taxi, la asociación que aglutina a la mayoría de los taxistas de la ciudad manifestó ayer, a través de un comunicado, su apoyo a tan polémica medida municipal. Aunque desde el colectivo dicen que entenderían el corte puntual del tráfico a la salida y entrada de los escolares del colegio público Carlos III.

“Desde la Asociación Gaditana de Radio Taxis de Cádiz queremos apoyar la decisión tomada por el actual Equipo de Gobierno de abrir al tráfico el tramo de la calle Veedor y Mentidero", dicen en el escrito. "En el año 2021, a través del decreto Covid, se fijó, como medida provisional, el cierre de la calle Veedor y [la plaza del] Mentidero. Sin embargo, esta medida se hizo definitiva por imposición del concejal de movilidad anterior, sin consulta alguna hacia las partes que iban a ser perjudicadas", sostienen.

"Durante todos estos años y en cada reunión que teníamos con el anterior concejal de Movilidad, le pedíamos explicaciones sobre el cierre de dichas calles, sin recibir, en ningún momento, explicación lógica alguna y llegándose tomar a broma los comentarios. No había reunión en la que no solicitáramos la apertura", aseguran.

"Desde Radio Taxi Cádiz lo que no entendemos es la ofuscación de los partidos pertenecientes al anterior gobierno por la supuesta 'no escucha' del Gobierno actual hacia el AMPA del colegio Carlos III. ¿Dónde estaba esa indignación cuando el no escuchado era el sector del taxi, entre otros?", se preguntan.

"Durante la campaña electoral, tuvimos reuniones con la mayoría de los partidos que aspiraban a la Alcaldía, y nuestra primera petición siempre era la apertura de la Calle Veedor y Mentidero. De igual manera, la respuesta de los candidatos siempre coincidía: 'No preocuparos, no hay argumentos para ese cierre, nosotros lo abriremos al paso”.

"Desde nuestra Asociación entendemos la preocupación del AMPA hacia el trayecto seguro de su alumnado pero ni este trayecto se hace los 365 días del año las 24 horas, ni todos los alumnos vienen desde Veedor. Podríamos entender el corte puntual por la entrada y salida de los niños, pero ¿el cierre total? Eso es algo ilógico, aparte de perjudicial para la ciudad y el entorno. Teniendo en cuenta que el tráfico tan solo llega a la esquina de la calle Gravina, dejando libre de circulación todo el lateral del colegio", argumentan los taxistas.

"El cierre de la calle Veedor focaliza todo el tráfico a la calle Zaragoza y giro hacia Benjumeda. Un giro que es dificultoso para vehículos de transporte de mercancías e incluso para vehículos familiares de gran tamaño, y que ha provocado, en numerosas ocasiones, golpes y destrozos tanto en infraestructuras como en los propios vehículos. Accidentes que generan, a su vez, el colapso de la plaza de San Antonio", explican.

"Lo mismo ocurre durante la época estival, cuando el parking en Cádiz está sobre demandado y en la Plaza de San Antonio, donde hay ubicado uno, se genera un tapón en la circulación a causa de los conductores que esperan turno de entrada al mismo", añaden.

"Todo esto afecta de forma directa a nuestro sector, cuya parada está ubicada en la esquina de la calle Ancha, que ve como su actividad queda paralizada debido a la imposibilidad de circulación cuando se producen estas incidencias, que son más que frecuentes", mantienen los taxistas.

"A su vez, el corte de la calle Veedor y Mentidero provoca que el recorrido para llegar a recoger o trasladar a nuestros clientes se alargue, pues es mayor la vuelta que hay que dar para salir de la zona. Repercutiendo esto, de forma directa, en el taxímetro, viéndose éste incrementado en el importe que el cliente debe abonar al finalizar su trayecto", explican.

"Por todo lo anteriormente mencionado, reiteramos nuestro apoyo hacia la decisión tomada por el Equipo de Gobierno en atención, entre otras, a las peticiones recibidas y argumentadas por el sector del taxi", concluyen en desde Radio Taxi en el escrito firmado por su presidente, Rafael Reyes.