Huelga del metal en Cádiz, directo: Los piquetes informativos, también en sábado

7:20 Los piquetes informativos regresan a Cádiz por quinto día consecutivo de huelga indefinida del metal. Y lo hacen también en sábado porque desde FICA-UGT apuntan que están entrando "en el capítulo de amenazas de las empresas a los operarios para que trabajen este fin de semana". Antonio Montoro recuerda que hoy continúa la huelga indefinida ya que siguen sin contacto de la patronal para la negociación del convenio colectivo.

Las grandes empresas tractoras de la provincia vuelven a tener personal a su entrada apostado para informar a los trabajadores que acudan este fin de semana a los centros.

Las movilizaciones del viernes volvieron a provocar un caos circulatorio en Cádiz. Además, la Policía tuvo que cargar contra los manifestantes para neutralizar un intento de bloque del puente de la Constitución de 1812.

La concentración comenzó a primera hora frente a la sede de la Femca, en el edificio Ma'arifa. Los manifestantes se reunieron de forma pacífica en la plaza de la Aviación y de ahí comenzaron a caminar por toda la ciudad en un rumbo improvisado al que se iban adaptando los cuerpos de seguridad y la Policía Local como podían.

La manifestación llegó a las puertas del Ayuntamiento donde Kichi volvió a apoyar las reinvindicaciones de los trabajadores. Tras este apoyo, la concentración se disolvía.

¿Por qué están bloqueadas las negociaciones entre los sindicatos y la patronal?

El periodo de vigencia del nuevo convenio y el incremento salarial suponen los principales escollos para el acuerdo entre patronal y sindicatos del sector del metal, que este viernes ha sufrido el cuarto día consecutivo de huelga indefinida, con nuevos incidentes en la ciudad de Cádiz.

Ambas partes estuvieron reunidas en Sevilla hasta bien entrada la madrugada de este viernes con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. La Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), que aglutina a las contratas de un sector que da empleo a más de 20.000 trabajadores, ha explicado que llevó a la mesa de negociación dos propuestas diferentes.

La primera ofrecía un periodo de vigencia de 2021 hasta 2024, con un incremento salarial del 2% en cada año (en el caso de 2021 con carácter retroactivo desde el 1 de junio) salvo en 2024, que habría un 2,25%. Al término de este intervalo, si el IPC hubiera sido superior a estos porcentajes, se abonaría en un pago único el diferencial entre el alza del coste de la vida y el incremento salarial.

A continuación se lanzó una segunda propuesta, con un año menos de vigencia, hasta 2023. En este caso, se recogería un alza salarial del 2% en cada ejercicio, y al igual que en la anterior, se abonaría el diferencial con la inflación si el IPC es superior a este incremento salarial.

Al mantener los sindicatos como exigencia la revisión anual de las tablas salariales, los mediadores lanzaron su propia propuesta con un incremento del 1,5% a aplicar en 2021, elevándose al 1,75% en 2022 y 2023. Si el IPC es superior, se consolidaría en la tabla salarial en un porcentaje variable, entre el 20% y el 30% de la desviación en función del año. Además, se abonaría en un pago único la diferencia entre las subidas aplicadas y el IPC real de los tres años de vigenci del convenio.Evitar la pérdida de poder adquisitivo

Las tres propuestas fueron rechazadas por los sindicatos, que este viernes argumentaron que su objetivo prioritario es que “los trabajadores no pierdan poder adquisitivo” y consideran que el nuevo convenio no puede tener un periodo de vigencia superior a dos años. Así exigen que se traslade cada año a las tablas salariales el incremento del IPC real, que se ha desbocado en los últimos meses como consecuencia de la subida de los precios de la energía.

Desde su punto de vista, las propuestas de la patronal no consolidan el incremento del coste de la vida en las tablas salariales del convenio, ya que se abonaría el diferencial con el IPC en una paga extra. Asimismo, reiteran que este abono único de la desviación del IPC no es viable en el sector por su alto nivel de eventualidad, lo que llevaría, según su versión, a que muchos eventuales no recibirían ese pago al extinguirse su relación laboral antes de cobrarla. "Qué trabajador reclama luego esa cantidad para que no le vuelvan a llamar", han cuestionado este viernes los secretarios provinciales de Industria de UGT y CCOO, Antonio Montoro y Juan Linares, respectivamente.

Además, insisten en que el convenio no debería tener un periodo de vigencia mayor a dos años para acometer una revisión en profundidad de su articulado y adaptarlo a las condiciones cambiantes de la economía. A eso se suma que este conflicto laboral se ha convertido en “un referente” nacional, según ha apuntado Antonio Montoro, en un contexto marcado por la moderación salarial de los últimos años, que ha llevado a que la subida salarial media pactada se sitúe en el 1,5%, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo.