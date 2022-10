'Quillo, coge el 7', un rap a la gaditana para animar a usar el transporte público

La ciudad de Cádiz cuenta desde este viernes con una flota de seis autobuses híbridos que presentaron ayer el alcalde, José María González, y el concejal de Movilidad Urbana, Martín Vila. La apuesta del consistorio pasa por reducir a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero y de partículas nocivas para la salud, ya que son motores que combinan combustión interna y uno o varios motores eléctricos.

La idea del Ayuntamiento gaditano es que estos seis vehículos sean los primeros de toda una flota que se incorporan dos de ellos a la Línea 1 y los demás a las líneas restantes. Después, poco a poco, se completarán las 54 unidades que conforman todas las conexiones que existen en la ciudad. Además de la reducción de los gases de efecto invernadero, estos autobuses serán menos ruidosos, contarán con más plazas accesibles y para cochecitos de bebés, cargadores para dispositivos móviles o rampas para personas con discapacidad que funcionan tanto de manera manual como automática.

Para que esta novedad en el transporte público de Cádiz llegue a todos los usuarios posibles, el Ayuntamiento junto a la empresa Tranvía de Cádiz A San Fernando y Carraca, ha participado en una campaña de la webserie 'Gaditanismos' que se titula 'Quillo, coge el 7', en referencia a la conexión que une el casco antiguo con el Paseo Marítimo de la capital.

En este rap a la gaditana una voz en off dice que "hoy estamos de enhorabuena en Cádiz porque al fin se ha inaugurado la flota de seis autobuses híbridos", señalando que el "transporte público sostenible ya es una realidad". Los cantantes de esta melodía animan a la población y les dicen "quillo, coge el 7 que tampoco es pa tanto". También resaltan que "a la hora de hacer la compra dejo el coche en el garaje, me suelo montar en el 7 que me deja en el sitio exacto, me bajo en Garaicoechea, que está al lado de la plaza de Abastos. Hay grandes superficies repartidas a montones pero a ver en cual de ellas te ponen recién hechos los chicharrones". También añaden que "puedes dar la vuelta a Cádiz en lo que dura un estribillo, aparte de la rapidez no te afecta en el bolsillo".

A continuación, el video completo