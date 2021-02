La concejal de Enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, salió ayer en defensa del alcalde de Cádiz contra todos los grupos de la oposición que criticaron este jueves tanto a Kichi como al resto del resto del equipo de gobierno local por lo haber hecho acto de aparición en el entorno del hospital Puerta del Mar la tarde noche del pasado miércoles, durante el incendio que sufrió el edificio en su sexta planta.

"Ahora resulta que el problema del hospital Puerta del Mar lo causó José María González Santos porque no estuvo allí para hacerse la foto". Así se manifestó Ana Fernández que defendió que "los hospitales públicos no se defienden con una foto. Se defienden blindando la sanidad pública, se defienden no cerrando camas, se defienden apoyando a los profesionales y con presupuestos suficientes".

Por todo esos motivos, la concejala le plantea a la oposición que "si quieren defender al Puerta del Mar en concreto, que contraten a más personal, que inviertan en más recursos y que escuchen las tesis de la Marea Blanca".

"Nuestro hospital -según Fernández- lleva mucho tiempo soportando los recortes, tanto por parte del PSOE como del PP, y sus medidas en contra de lo público, en este caso de la sanidad pública".

La concejala calificó de "desvergüenza" la actitud mostrada por parte de la oposición que llegó a decir que Kichi estaba viendo Carnaval y comentando cosas en Facebook que nada tenían que ver con el horror que se estuvo viviendo en el centro hospitalario gaditano.

"El alcalde estaba donde debía, al igual que el resto de concejales centrados en la coordinación por teléfono con los distintos agentes y pendientes del trabajo de los trabajadores municipales y en colaboración con la Policía Nacionla y Bomberos que son los que saben tratar estas situaciones".

La concejala de Enseñanza y hoy portavoz del equipo de Kichi aseguro que todos los concejales estuvieron informados en todo momento y "creíamos que estábamos donde debíamos estar". "La diferencia creemos que, en este caso, está en quien quiere estar en la foto y quien trabaja de manera discreta pero eficaz confiando, además, en los trabajadores que saben hacer su trabajo", concluyó la edil.