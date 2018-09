Profesional del gaditanismo y político vocacional

Para mucha gente en Cádiz soy el hijo de Luis el Guardia. Y a mucha honra", dice Manuel sobre su padre, un conocido gaditano que le enseñó a ejercer como tal, a querer a su ciudad y respetarla. Porque Cádiz es su "pasión". "Quererla no es solo querer a sus grandes tradiciones. Quererla es cuidarla", apunta. Y por quererla y preocuparse por ella, un buen día se metió en la política. "Tiene mucho que ver con mi familia, donde siempre hubo dos periódicos, el Diario de Cádiz y otro nacional, y se seguía la actualidad política. Recuerdo ir a mitines de Adolfo Suárez y Felipe González con mi padre", evoca. Y fue a finales de los 80 cuando dio un paso adelante al sentirse identificado con el proyecto del Partido Andalucista. "Andalucía se estaba quedando atrás mientras que otras comunidades autónomas tenían muchos privilegios. Vamos, como ahora. No me afilié por un nacionalismo exarcebado y sí buscando condiciones de igualdad con otras comunidades", explica. Ejerció de secretario local de 1991 a 1996. "Fue un periodo muy bueno, entraron tres concejales del PA en el Ayuntamiento. En el 93 pasé a sustituir a uno de ellos, José Álvarez Portillo. Estuve dos años y medio. Fue una experiencia muy bonita para alguien que quería hacer algo por su ciudad", indica. Hizo oposición a Carlos Díaz. "Defendimos temas gaditanos, siendo de los primeros que hablamos de soterramiento, y criticamos con dureza la gestión de Carlos Mariscal como concejal de Fiestas, con aquello del Caso de los Cubatas. Por eso me llegaron a amenazar por teléfono", añade.

Luego, "el vendaval Teófila nos sacó del Ayuntamiento". "No me desencantó la experiencia porque conocí a contricantes políticos de los que guardo muy buenos recuerdos y me dio la oportunidad de conocer mejor mi ciudad. No fue un trauma dejarlo porque la política era para mí una dedicación, no una profesión. Me costó tiempo y dinero, pero fue una buena experiencia", reconoce.

En Cádiz hay una generación anquilosada en el pasado y otra que quiere una ciudad más avanzada"

Siguió militando en el PA hasta que en 1998, después de que la asamblea local eligiese a José Álvarez Portillo como candidato a las elecciones municipales de 1999, la dirección del partido impusiera "al tránsfuga Julio Braña", que estaba en el grupo mixto después de salir del PP, como cabeza de lista. "Se saltaron la asamblea local y nos fuimos del partido unos cuantos". Le tentaron el PSOE y el PP, pero sin éxito. Y como "uno deja la política pero la política no lo deja a uno", en 2008 comenzó a interesarse por el proyecto de UpyD. "Tenía una filosofía parecida al PA", dice. Llegó a coordinador local y candidato a la alcaldía para los comicios de 2011, quedando "a escasos mil votos" de alcanzar el acta de concejal. Siguió un tiempo en el partido, pero la formación que lideraba Rosa Díez "empezó a perder el norte a la vez que surgía con fuerza Podemos". Cuenta Pérez Fabra que se alineó "con los que pedían la unión con Ciudadanos", hecho que no se produjo "por aquello de los egos, lo que fue una equivocación". A nivel local lamenta Pérez que le hicieran "la cama", lo que le llevó a dejar la formación. Actualmente es afiliado de Ciudadanos. "Estoy en cuarta fila, sin ambiciones", admite.

Como no podía ser de otra manera, analiza la actualidad política de la ciudad. "Tenemos Kichi para rato", vaticina en referencia al alcalde. "Aunque dirige un gobierno de becarios, sin formación, tiene bien manejados los resortes para gustar. Es cercano y sabe dónde no tiene que meter la pata. Si monta una lista atractiva, podría seguir". Está seguro de que, otra vez, el año que viene no ganará nadie en Cádiz con mayoría absoluta. Del PP dice que le hace falta una lista renovadora y del PSOE, que tiene ahora el aval de Pedro Sánchez en Madrid. ¿Y el partido en el que milita? "Ciudadanos está muy solo con dos concejales. Espero que el partido no meta la pata y no elija un candidato distinto a Juan Manuel Pérez Dorao, que está trabajando bien junto a María Fernández-Trujillo".

De su análisis no se libran los gaditanos. "Debemos hacer mucho más por la ciudad. Hay una generación anquilosada en el pasado, en lo que fuimos, y otra que queremos un Cádiz más avanzado. Tenemos que preocuparnos menos por lo que somos y más por lo que queremos ser", dice.

Otra "bonita" experiencia la vivió este año como vocal del jurado del Concurso del Falla en chirigotas y cuartetos. "Fue una manera de contactar de otra forma con el Carnaval y me hizo verlo de otra forma", afirma. Repetiría sin duda, pero cambiaría algunos aspectos. "La música y la afinación son importantes, pero no pueden tener el mismo peso que la letra en las puntuaciones. Es un concurso de repertorios", destaca. Además, estima que la ubicación del palco del jurado, de lado, impide apreciar las actuaciones en plenitud. "Mejor sería colocarse de frente", concluye.