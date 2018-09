Pío Baroja y las constituciones de 1978 y 1812 en el primer día de la Selectividad de septiembre

El primer día de la convocatoria extraordinaria de septiembre de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad y de las Pruebas de Admisión (PEvAU), antigua Selectividad, se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto en la Universidad de Cádiz. Un total de 1.147 estudiantes se han inscrito para realizar los exámenes en las siete sedes que se distribuyen por los cuatro campus.

El primer examen ha sido el de Lengua y Literatura, los estudiantes han podido escoger entre Libros y monjas, un artículo de Víctor Lapuente del diario El País, o la obra El árbol de la Ciencia de Pío Baroja. En segundo lugar, se ha celebrado la prueba de lengua extranjera que han podido seleccionar entre cinco idiomas: inglés, francés, italiano, alemán y portugués; y que este año han tratado temas de gran actualidad social como son las mascotas, la teoría de la felicidad de Einstein, la lectura o la ciberdepencia, entre otros. A continuación, el examen sobre Historia de España ha finalizado con dos opciones temáticas –El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978 y la Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812– la primera jornada del PEvAU.

Concretamente, en Cádiz acuden 334 personas, 250 en Puerto Real, 357 en Jerez y 206 en Algeciras. Estos datos los ha facilitado hoy la vicerrectora de Alumnado de la UCA en una atención a los medios de comunicación en la Facultad de Medicina, para contarles cómo están viviendo los estudiantes este primer día. Todo ha salido “bien, con normalidad”, en esta convocatoria suelen ser la mayoría “alumnos con asignaturas pendientes para septiembre; que se presentan por primera vez, unos 692 en total. Y el resto, vienen -como se suele decir- a subir nota para acercarse al 14 que se pide en las titulaciones más demandadas”, ha confirmado Concha Valero.

Con respecto a la demanda de plazas, la vicerrectora ha aclarado que hasta que no se cierre la última lista de adjudicación de julio no tendrán un conocimiento de las plazas disponibles para septiembre. Sí ha explicado, que los grados en las ramas sanitarias, ingenierías y educación normalmente se completan en la primera convocatoria, así como las carreras de Historia, Filología Inglesa, Matemáticas, Química o Biotecnología. No obstante, ha animado a los estudiantes para que se sumen a la vida universitaria, ya que “aún quedan posibilidades en una oferta rica y amplia de estudios”.

La primera jornada se ha dedicado a la realización de la fase general, la segunda y tercera será para la parte específica con más de 20 asignaturas correspondientes a los módulos de Bachillerato. Y el último día, el jueves por la tarde, se destinará a aquellos estudiantes que han presentado incompatibilidad por que no hayan podido realizar algunos de los exámenes al coincidirle con otra materia en el mismo horario.

Las notas, el próximo jueves 20 en la web de la UCA

Una vez celebrada la prueba, las calificaciones se publicarán el día 20 de septiembre en la web de la UCA. Para consultar la nota, el alumnado tendrá que entrar en la dirección http://www.uca.es e indicar su DNI. La preinscripción en Andalucía será del 21 al 24 de septiembre y solo se podrá realizar a través de Internet. La primera lista de adjudicación se publicará el día 27 del presente mes.

La vicerrectora ha recordado que toda la información relativa al acceso y oferta académica de la Universidad de Cádiz la pueden consultar en la web, la aplicación móvil y a través del WhatsAPP de Alumnado desde el número 629 670 001.