De casi 147 millones de euros en 2018 a casi 165 en 2020. Dieciocho millones en dos años ha crecido el presupuesto del Ayuntamiento, porque si una pandemia provoca una variación de dos millones de euros en apenas cuatro meses –según expuso el viernes el concejal de Hacienda, José Ramón Páez– esas oscilaciones económicas son aún mayores si por medio han transcurrido dos años. El presupuesto aprobado el pasado viernes en fase inicial (ahora empieza un período de alegaciones de quince días que derivará, pendiente de la respuesta que se de a las posibles alegaciones, en la aprobación definitiva del documento) contiene importantes diferentes respecto a lo que se aprobó en 2018 y que hasta ahora esta en vigor. Y los propios informes técnicos analizan esas variaciones y sus posibles causas y consecuencias.

En el capítulo de ingresos, hay un aumento de las previsiones de ingresos directos (de 3,4 millones de euros) debido al aumento del 3% de los valores catastrales del IBI y a las liquidaciones de las plusvalías “a pesar de las sentencias judiciales recaídas en aplicación de dicho impuesto". Destacan los técnicos también la subida en el impuesto indirecto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (Icio), o el aumento de casi un millón de euros (869.320 euros, en concreto) en las tasas y precios públicos, señalando explícitamente que el equipo de gobierno “no ha considerado realizar ningún ajuste de las previsiones de ingresos como consecuencia del parón provocado por el estado de alarma, que pudieran afectar de manera significativa en este capítulo del presupuesto por su relación con la actividad económica”.

Se incrementan 5,3 millones de euros las transferencias corrientes, sobre todo motivado por el aumento del Fondo Complementario de Financiación Estatal. Y por contra, se reducen los ingresos patrimoniales debido a una caída en los dividendos de empresas municipales de más de dos millones de euros.

El apartado de gastos también refleja importantes diferencias respecto a lo que desde 2018 estaba en vigor. Empezando por el gasto de Personal, que se incrementa en casi cinco millones de euros y se acerca mucho al gasto del funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y los múltiples servicios que presta así como todos los contratos que tiene suscritos con terceros.

El apartado de gastos financieros es el que sigue ofreciendo una cifra relativamente baja sobre la que ya advierte Intervención que a partir de 2022 se incrementará 5,12 millones de euros debido al fin del período de carencia para los préstamos a proveedores, lo que conllevará a un esfuerzo notable de contención del gasto municipal.

Casi cuatro millones de euros se incrementa también el gasto en las transferencias corrientes del Ayuntamiento, sobre todo por los organismos autónomos (que percibirán 3.154.908,10 euros más que en 2018) y la línea de subvenciones de más de un millón de euros a las entidades sin ánimo de lucro; por contra, se reducen 1,2 millones las aportaciones a empresas municipales.

Y el capítulo de gastos que más crece es el de inversiones, que supera los trece millones de euros. No obstante, esta amplia partida para obras y proyectos depende directamente de la operación de la tribuna del Estadio Carranza, que si no sale adelante en los próximos meses privará al Consistorio a invertir esos 9,8 millones de euros que quedan como ingresos afectados de los que dependen buena parte de los proyectos que quiere desarrollar el Ayuntamiento en la ciudad. En concreto, las inversiones afectadas al futuro hotel son las relacionadas con edificios culturales (con medio millón de euros), con edificios de Patrimonio (millón y medio), en instalaciones deportivas (3,5 millones), inversiones en viviendas (dos millones) e inversiones de uso general (2,3 millones).

Otra partida que crece es la que ha tenido tanto protagonismo durante el estado de alarma: el Fondo de Contingencia previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales “para a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio”. Esto permitió destinar en junio una partida de 694.000 euros que crece en el presupuesto actual hasta los 783.900 euros (superando, como dice la norma, el mínimo del 0,5% de los gastos no financieros del presupuesto).

Con un incremento parejo, por tanto, en los ingresos y en los gastos respecto al presupuesto de 2018, Intervención concluye: “Las dotaciones del estado de gastos son suficientes para atender las obligaciones comprometidas para este año y las que se prevé puedan originarse en el mismo, siempre y cuando se dé cumplimiento a las medidas contempladas en este presupuesto en materia de ingresos”.