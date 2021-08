Préstamos y créditos a raíz de la pandemia por coronavirus

Los últimos dos años han sido difíciles para todos. El adaptarse a una nueva forma de comprar, de aprender, de estudiar y una nueva forma de comunicarse con familiares y amigos, en definitiva, cambió la dinámica de vida y de generar ingresos. De hecho, solo algunos afortunados tuvieron la oportunidad de convertir su sala de estar en una oficina y trabajar desde casa, pero esto no fue posible para todos los casos.

Muchas empresas tuvieron que suspender temporalmente sus operaciones y otras se vieron forzadas a incluso cerrar sus puertas de forma permanente. Esto, por supuesto, generó una tasa de desempleo muy grande en España y el mundo. Por esto, el estado ideó métodos para ayudar a los desempleados e intervino sobre la concesión de facilidades para préstamos concedidos por entidades de crédito y entidades financieras no bancarias a determinadas categorías de deudores. Esto, con el fin de permitir a los prestatarios con contratos de crédito válidos beneficiarse de la suspensión del reembolso de cuotas, intereses y comisiones, por un período que variara alrededor de 9 meses.

Durante los meses más duros de aislamiento, fueron muchos los que agotaron sus ahorros y se vieron obligados a solicitar préstamos rápidos en entidades bancarias. Esto, por supuesto, si se contaba con los requisitos que solicitaba el banco. De lo contrario, optar por prestamos rápidos no bancarios para superar las dificultades financieras también fue una opción bastante viable. Por regla general, las instituciones financieras no bancarias (IFNB) son más flexibles en cuanto a las condiciones que debe cumplir el solicitante, de modo que las personas con ingresos mínimos o aquellas que tienen registros de morosidad tienen más probabilidades de obtener un préstamo. Es importante destacar que para la mayoría de los préstamos es necesario tener una fuente de ingresos como requisito, sin embargo, es suficiente con tener experiencia laboral de 1 a 3 meses. Actualmente, hay muchas IFNB que operan en línea todo el tiempo, por esto, el proceso de obtener un producto financiero, desde completar la solicitud hasta cargar los documentos y firmar el contrato se realiza en línea. Sin embargo, el gran argumento que va en contra de solicitar préstamos no bancarios es que los intereses suelen ser un poco más elevados y el período de pago del préstamo suele ser más corto que los préstamos bancarios, lo que eleva la cantidad de préstamos en mora que hay hoy en día.

Afortunadamente, existen varias herramientas para comparar préstamos. Una de las que ha ganado reconocimiento en España es Moneezy, que es una plataforma donde se pueden comparar opciones de préstamos y créditos disponibles para encontrar la opción más ventajosa y eficiente que vaya de acuerdo con las necesidades del solicitante.

A raíz de la inestabilidad económica que generó la situación por coronavirus, las solicitudes de préstamos y créditos en entidades financieras aumentaron, no solo en España, sino en el mundo. De hecho, hoy en día las solicitudes siguen en auge gracias a que han servido como apoyo para estabilizar la economía de aquellos que fueron mayormente afectados.