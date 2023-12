Presentación en la biblioteca municipal Adolfo Suárez de 'Eso no estaba en mi libro del Cádiz CF'

La Biblioteca Municipal Adolfo Suárez acoge este viernes (18 horas) la presentación del libro ‘Esto no estaba en mi libro del Cádiz CF’. El autor, Pedro M. Espinosa, redactor jefe de Diario de Cádiz, mantendrá una charla con el periodista Manuel Muñoz Fossati en la que profundizarán en algunas de las historias que aparecen en este volumen que hace un repaso, a través de anécdotas y episodios trascendentales, por los más de 113 años de vida del conjunto amarillo.

Pero el libro que se presenta no sólo es un libro sobre el Cádiz CF. Es un libro sobre el fútbol y eso significa un libro sobre sentimientos difíciles de explicar y sobre algunos personajes que lo hacen posible, ya sean jugadores, dirigentes o aficionados. El Cádiz, por contar con una historia y una intrahistoria tan diferente a muchos otros clubes, por estar unido como pocos al carácter de su ciudad, sirve de excusa para hablar de esos sentimientos y esos personajes. Muchos de ellos desfilan por sus páginas con voz propia para contar lo que nadie nos ha contado de su equipo y de este deporte. Por ejemplo, ¿sabían que el Cádiz tuvo que jugar un partido de fútbol contra los miembros de una escuadra nazi durante la Segunda Guerra Mundial al estilo de Evasión o Victoria?, ¿o que sólo por unas pocas horas Cádiz no fue el lugar donde se lanzó por primera vez en el mundo una tanda de penaltis tal y como hoy las conocemos? ¿o que todos los miembros del Big Four -Di Stefano, Pelé, Maradona y Cruyff- han jugado alguna vez en el estadio del Cádiz?, ¿o que Leo Messi -el quinto beatle - estuvo a punto de jugar en el Cádiz? Pero también innumerables historias de un equipo modesto que se ha convertido en el segundo más querido de España detrás del Betis. De todo ello se hablará en la Biblioteca Adolfo Suárez.