Preocupación en los ecologistas por la reforma de la plaza de España

El grupo ecologista Agaden-Ecologistas en Acción ha emitido una nota de prensa en la que expresa su “preocupación” por la próxima reforma anunciada en la plaza de España de la capital. Los ecologistas recuerdan que han conocido por la prensa que el pasado viernes se aprobó en Junta de Gobierno Local el proyecto de ejecución de peatonalización, donde algunos ejemplares de arbolado serán “desplazados”.

Según la nota, Agaden ha requerido “nuevamente” al Ayuntamiento de Cádiz el proyecto de remodelación de esta emblemática plaza, tras la noticia, después de “más de un año de espera y solicitudes a la Delegación de Urbanismo”, de que dicho proyecto ya es definitivo; al mismo tiempo que ha pedido a la Delegación de Medio Ambiente que trabaje de forma multidisciplinar con urbanismo y “eviten el traslado o eliminación de cualquier elemento vegetal de la zona”.

Para los ecologistas, es “increíble que la excusa empleada para retirar elementos vegetales (árboles, arbustos o cualquier otro elemento) sea el de abrir el monumento de Las Cortes a la calle Colombia, principal entrada de cruceristas a la ciudad, supeditando una vez más la riqueza botánica de la ciudad a intereses absurdos. El monumento de las Cortes tiene perfecta visión una vez que te aproximas a la plaza siendo inverosímil la eliminación por esta causa”.

Esta organización, junto con otras organizaciones como la plataforma El Árbol, La Zancada o la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, lleva demandando el proyecto definitivo de esta remodelación desde hace más de año y medio, con la finalidad de poder exponer sus propuestas y evitar la eliminación de arbolado y otros elementos naturales. A pesar de ello, asegura que no han recibido respuesta de la Delegación de Urbanismo, pudiendo solo tener “una reunión en la que no se dio a conocer con exactitud las modificaciones de dicha plaza y por tanto, no pudiéndose realizar propuestas por parte de estas entidades”.

“La participación de colectivos y agentes sociales de la que tanto alardea el Ayuntamiento, ha sido solo una sesión informativa sobre la cual no se ha trabajado ningún aspecto de este proyecto”, dicen los ecologistas.Es por ello que Agaden-Ecologistas en Acción no descarta “emprender acciones a pie de calle, con la finalidad de protestar por la pérdida nuevamente del patrimonio natural de la ciudad, el cual debe ser integrado en cada una de las remodelaciones, rehabilitaciones o construcciones nuevas que se produzcan en la ciudad”.

Así mismo, los ecologistas junto a la Plataforma el Árbol se encuentran actualmente realizando una recogida de firmas para que los ciudadanos puedan exponer su rechazo al traslado o pérdida de los elementos naturales existentes en la plaza de España.