Es hora de poner a buen recaudo imágenes de archivo de 'Diario de Cádiz' que mostraban playas como la de Santa María o La Caleta hasta los topes, en la que la distancia entre sillas y sombrillas era casi inexistente. Eso quedará para el recuerdo, al menos mientras la fiebre del coronavirus no deje pasar, de nuevo, la vieja normalidad.

Mientras tanto, les toca a las administraciones públicas la gestión de la crisis y la aplicación de una normativa que atañe a los aforos y horarios. Pero parece que no reina entre ellas la paz y la concordia necesarias para que el éxito quede asegurado.

Pero no es fácil, y no ha tardado en llegar el temido enfrentamiento entre usuarios y personal de Protección Civil. Así lo indicaba este jueves el propio concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, que afirmó que estos días se han registrado ya dos denuncias por “menosprecio a Protección Civil”. En este sentido, apeló a la responsabilidad individual de los usuarios para evitar riesgos a falta, aún, de 10 días para la llegada oficial del verano.

No han trascendido más datos sobre este denunciado enfrentamiento entre usuarios de la playa y miembros de Protección Civil, pero todo hace temer que podrían no ser el último si no se consigue que tanto este cuerpo como la propia Policía Local logren unificar criterios y mostrar actuaciones con criterios uniformes que no lleven a confusión y así evitar posibles disturbios como el que ahora saca a colación David Navarro.