"Demetrio Quirós nos miente abiertamente y se ríe en la cara de los mil trabajadores del Ayuntamiento y de los trabajadores sindicales que les representan. Nos miente descaradamente a las organizaciones sindicales y por ende a toda la plantilla municipal". Así se manifestaba esta mañana Francisco Rama, delegado sindical de la UPLBA.

Según Rama, a mediados agosto le remitieron una propuesta con una fecha para retomar las negociaciones sobre los problemas de plantilla que sufre la Policía Local y sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajo que, según los sindicatos, requiere el Ayuntamiento de Cádiz. "A la semana siguiente lo mismo y el último escrito se lo hemos remitido el pasado 14 de septiembre sin obtener respuesta alguna", según Rama, que recuerda que ya se había aprobado por parte de toda la parte social del Ayuntamiento y de él presidiendo la mesa en nombre de la Corporación retomar las negociaciones en la tercera o cuarta semana de agosto.

Rama cree que "no vamos a aguantar así mucho mas tiempo porque todo tienen un límite. En 2019 aguantamos y ya en 2020 la asamblea de policías tomó la determinación de no presentarse de motu propio a unidades voluntarias, así como a no reforzar los turnos con servicios extraordinarios. A finales de verano toca darle una vuelta al asunto y así habrá que hacerlo saber a la Junta de Personal y proceder en consecuencia".

Cabe recordar que la última tarea que se le ha encomendado a los agentes de la Policía Local es la de velar porque las personas que deben permanecer en cuarentena por culpa del covid cumplan con esta obligación. "Y lo estamos haciendo, a pesar de nuestra situación, porque es nuestro granito de arena para intentar frenar un poco esto y evitar que el incendio se propague más". Rama asume que se enteró por los medios de comunicación que tenían encomendada esta nueva tarea en colaboración con las autoridades sanitarias, "pero, ¿qué hacemos cuando se trata de un tema de salud?".

El contenido del cruce unidireccional de correos entre los sindicatos de la Policía Local de Cádiz y el concejal de Seguridad Ciudadana ha sido así:

"-----Remitido por Policia Local Sindicato/Ayto-Cadiz.es el 21/09/2020 10:49 -----