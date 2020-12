La Policía Local asegura que cumple con sus funciones al comenzar a multar a las motocicletas en el interior del casco antiguo

El superintendente jefe de la Policía Local de Cádiz, Juan Manuel Padilla, ha mostrado su "desacuerdo" con la denuncia realizada por el sindicato UPLB-A ante lo que consideran unas instrucciones directas del concejal de Movilidad, Martín Vila, para comenzar a multar a las motocicletas que se encuentren estacionadas en el centro de la ciudad al estar prohibido por la ordenanza de estacionamiento regulado que entró en vigor el pasado 22 de octubre. Padilla ha explicado a este medio que lo que se ha dado ha sido una instrucción desde la Jefatura del cuerpo municipal para hacer cumplir la nueva normativa una vez que ya ha pasado un tiempo prudencial desde que se puso en marcha.

"Ya llevamos un tiempo en el que el aparcamiento está estructurado en zonas verde, naranja y azul. Los ciudadanos ya lo saben. Ya ha pasado un tiempo más que prudencial y el otro día se dio una instrucción para que se vigilara más a fondo y ya se empezara a denunciar", ha señalado el responsable de la Policía Local.

Una vez que se tomó la decisión de comenzar a vigilar estas infracciones, Padilla ha indicado que "yo le di las instrucciones a mi inspector de Tráfico, el de Tráfico se la dio al oficial de guardia y el oficial a sus policías, por lo que empezaron a denunciar".

Con todo, Padilla ha precisado que "no es que vayamos a saco a multar a las motocicletas, pero es que ya era necesario hacerlo". "Si hay una reestructuración de los estacionamientos del casco antiguo, habrá que empezar ya a hacer cumplir la norma. Nos guste o no nos guste, seamos partidarios o no, nuestras obligaciones nos conllevan a asumir nuestras funciones, y eso fue lo que pasó", ha manifestado el superintendente jefe.

Respecto a que la instrucción para denunciar a las motocicletas saliera del concejal de Movilidad, Martín Vila, Padilla se ha mostrado "totalmente en desacuerdo. El equipo de Gobierno te dice lo que quiere, pero las instrucciones salen de la Jefatura. No necesitamos justificar que un político nos diga que hay que hacer esto, ya que es nuestra función. No ha entrado en vigor la ordenanza y al día siguiente hemos estado denunciando. Hemos dejado pasar un plazo prudencial y cuando hemos visto que el ciudadano no la cumplía en muchos términos, hemos empezado a denunciar".

Por su experiencia, Padilla ha reconocido que la denuncia de las infracciones es "la única solución en estos casos, por desgracia", al igual que ha sucedido en otros casos como el uso del cinturón al volante o la prohibición de utilizar el teléfono móvil mientras que se conduce.