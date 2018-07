Podemos arremete contra el 15-M, le acusa de estar con el PP y se enroca en el bono local

La portavoz de Podemos-Cádiz, Laura Mignorance, arremetió ayer contra la Asamblea Popular 15-M Luis Pérez y contra el autor del informe técnico publicado por este periódico sobre la necesidad y la viabilidad de que Eléctrica de Cádiz oferte también el bono estatal, además del local.

"Animamos a las personas que quedan en el 15-M San Mateo -dice textualmente la portavoz de Podemos- a solicitar una reunión a la Mesa Contra la Pobreza Energética para recibir argumentos y explicaciones rigurosas sobre el riesgo que supondría que Eléctrica de Cádiz crease una comercializadora de referencia Este paso sería imprescindible para poner en marcha el bono estatal y ello pondría en riesgo económico a la empresa semipública. Por no hablar de que el bono estatal no tiene en cuenta la dimensión ecológica y cubre mucho menos las necesidades de la gente que más lo necesita".

"Por desgracia, vemos cómo no les interesa esto y cómo están poniéndose al lado del PP y José Blas Fernández en su bloqueo del bono local -continúa-. No es de extrañar que en los últmos meses muchas de las personas que participaban en el 15-M San Mateo y que han sido y son claros y firmes defensores del derecho a la energía y de otras causas, han dejado de participar en este espacio. Entendemos que el autor del informe, Jaime Montaner, esté dolido con Podemos Cádiz al no ver cumplidas sus expectativas personales cuando participaba en nuestra organización. Pero nos parece muy poco decente que, por frustraciones e inquinas personales, juegue con un tema tan serio como es la pobreza energética. El supuesto informe -añade- ni siquiera ha sido registrado en el Ayuntamiento, lo cuál llama la atención si lo que en teoría se busca es ofrecer argumentos técnicos".

"El bono estatal podrían solicitarlo millones de personas en todo el país, sí -recuerda- Pero tras la reforma del PP, de los 2,3 millones de beneficiarios, sólo han podido acogerse 500.000 personas en todo el país. [...] Está implantado en todo el país, también en Cádiz. Pero la gente que quiera disfrutarlo, tiene que cambiarse, gracias a la ley que ha hecho el PP, a una de estas empresas del oligopolio. Este cambio es libre y gratuito".

Mignorance califica de "fracaso" el bono estatal "y así lo defienden las plataformas y organizaciones en todo el país, como la Alianza contra la Pobreza Energética, o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Por eso le pedimos a la ministra que lo reforme, para que se pueda acoger más gente, y empresas como EC lo puedan ofrecer sin poner en riesgo la empresa, como acreditó el informe de la gerencia, y que cuestionan sin aportar su informe".

"Desde Podemos Cádiz -concluye su portavoz- seguimos y seguiremos exigiendo a José Blas Fernández y al PP que cumpla con sus obligaciones y firme de una vez los convenios que le faltan. Cualquier gaditano/a que cumpla los requisitos a día de hoy puede acogerse al bono estatal pero, conociendo sus limitaciones, queremos que además los gaditanos y gaditanas que lo necesiten puedan disfrutar del bono local".