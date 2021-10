El Pleno de octubre incluirá la limitación de los pisos turísticos

En septiembre no pudo ser pero el Pleno municipal de este mes de octubre incluirá sí o sí la modificación de la norma urbanística que regula la construcción de pisos turísticos en Cádiz.

Así de convencido se mostraba este viernes el concejal de Urbanismo, Martín Vila, que expresó esta intención. “Creo que hemos dado un plazo más que prudencial, demasiado tiempo, creo, al PSOE para que se pronuncie y no lo hace”.

Vila recordó que el Ayuntamiento le entregó al Partido Socialista un documento para que hicieran cualquier aportación que estimaran a bien o cualquier mejora. Eso fue en el mes de junio y “han pasado cuatro meses desde aquel entonces y parece que el PSOE o su portavoz que, al estar liberada debe tener tiempo para estudiar estos asuntos, no ha planteado ningún tipo de objeción”.

Por lo tanto, según Martín Vila “ya no hay excusas y hemos pasado un verano en el que la ciudad ha podido comprobar cuáles son los efectos adversos del turismo sin límites”. El edil de Urbanismo no quiso dejar atrás que este Ayuntamiento quiere turismo, “pero un turismo sostenible que cohabite y permita a la ciudad seguir viviendo y por eso elevaremos a este Pleno la propuesta de modificación del Plan General”. Vila afirma que ya tienen todos los informes y que sólo les falta un voto en el Pleno y “esperemos que el PSOE no siga secuestrando a la ciudad y a los vecinos y apoyen esta medida que, más allá de que la presente este equipo de gobierno, es una propuesta de futuro para miles de vecinos que tienen tienen una aspiración tan básica como es poder vivir en esta ciudad”.

“Si hace cuatro meses teníamos razones más que suficientes, ahora sobran los motivos y el PSOE no tiene excusa alguna para que vote a favor de esta medida en octubre”, sentenció Vila.

El gobierno local aprueba el nuevo estudio de detalle del proyecto de Tiempo Libre

Este anuncio lo hizo el también edil de Movilidad, minutos después de la celebración de la Junta de Gobierno local de esta semana, en la que, entre otros temas también se aprobó el nuevo estudio de detalle relativo a Tiempo Libre, que viene a modificar el que, en su día, ya se aprobara hace unos meses en Pleno.

Ese estudio de detalle, según Vila, ya se aceleró todo lo posible para así garantizar que este proyecto de recuperación del antiguo edificio de la residencia del Tiempo Libre no perdiera la oportunidad de una financiación que se tenía ya comprometida con Europa.

La propuesta de un este nuevo estudio de detalle llegó de la mano de la promotora que lleva a cabo la construcción del hotel sobre el suelo que ocupaba hasta ahora la antigua residencia de Tiempo Libre después de llegar a un acuerdo con los vecinos del entorno. Estos se quejaban de las molestias que les podía causar las 14 alturas con las que iba a constar el proyecto inicial del alojamiento turístico.

Este nuevo estudio de detalle lo que viene a hacer es reducir ese edificio de 14 plantas que se situaba anexo al edificio antiguo y la ampliación de una planta más en toda la edificación, que alcanzará definitivamente 11 pisos, colmatando así la edificabilidad que permite el actual planeamiento urbanístico de Cádiz.

Una vez que se aprobado de manera inicial este estudio de detalle se someterá a exposición pública y se empezarán a contabilizar los 20 días hábiles.

El delegado de Urbanismo recordó que, una vez que se cumpla ese plazo de exposición pública del estudio de detalle se llevará a su aprobación definitiva en Pleno.

Ambos estudios, tanto el anterior, como el ahora aprobado en Junta de Gobierno Local cumplen, como no podía ser de otra manera, a pesar de la insistencia de Vila en dejarlo bien claro el ordenamiento vigente.La promotora, tras obtener la licencia que dependía de fondos europeos, “por lo que no entendemos cómo la oposición jugó tan feo en aquel momento porque eran conocedores de esta circunstancia”, según el también concejal de Movilidad.

Desde el Ayuntamiento consideran fundamental que después de que este edificio haya estado vacío durante 15 años este proyecto lo recuperara y se puso énfasis en aprobar cuanto antes el estudio de detalle inicial y que ahora se ha venido a modificar a petición de la promotora tras mantener conversaciones y llegar a un acuerdo con los vecinos del entorno de la antigua residencia de Tiempo Libre para llevar a cabo esa modificación que queda plasmada en el nuevo estudio de detalle.