El Pleno de Cádiz da luz verde a que se inicie el expediente para pedir el crédito de 48 millones para inversiones

El equipo de Gobierno ha recibido el visto bueno del Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz para el inicio del expediente para la petición de un crédito de 48 millones de euros para realizar diversas inversiones en la ciudad. La moción ha sido aprobada gracias a los votos del equipo de Gobierno de Adelante Cádiz y del PSOE, mientras que Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido y el concejal no adscrito, Domingo Villero, ha votado en contra.

Ha sido un punto en el que ha habido un debate que parecía indicar que la moción no saliera adelante debido a los argumentos muy críticos por parte de todos los partidos de la oposición, que han tachado entre otras cosas, de electoralista la intención del equipo de Gobierno.

De hecho, el portavoz del PSOE, Óscar Torres, ha señalado que la propuesta no tenía por qué venir al Pleno y no compromete para nada, ya que el crédito no puede ser aprobado hasta que no venga ya cerrado con los informes preceptivos del secretario municipal y del interventor.

El encargado de defender la propuesta por parte del equipo de Gobierno ha sido José Ramón Páez, concejal de Economía y Hacienda.

Este ha hecho un recorrido por la situación económica que se encontraron cuando llegaron al Ayuntamiento en el año 2015 y la actual, que les permite ahora poder endeudarse para acometer las inversiones. Páez ha señalado que el momento es éste porque es "cuando se ha abierto esa ventana temporal".

"La herencia" que ha descrito el concejal de Economía recibida por el equipo de Gobierno del Partido Popular, era una deuda de 275 millones de euros, de los que se debían 44 a proveedores, un remanente de tesorería líquido negativo "y el riesgo de intervención por parte del Ministerio de Hacienda".

Sin embargo, ha resaltado que hoy la deuda está en menos de 100 millones, se paga a los proveedores a menos de 30 días y la deuda con ellos es de 2 millones y se ha reducido en un 60% la deuda con los bancos y hay un remanente de tesorería positivo de 16 millones. Páez ha asegurado que "todo esto no ha sido fruto de la improvisación sino que en todo momento sabíamos lo que queríamos hacer".

En el debate, el que ha ejercido de portavoz del Partido Popular ha sido José Manuel Cossi, que ha dicho que "tras ocho años gobernando y a dos meses de las elecciones municipales, anuncian un crédito de 48 millones y reconocen que endeudarse es bueno. Hoy se abre una nueva era".

A su juicio, "esta medida no es solo electoralista, sino que con esto están reconociendo que no han hecho nada y que no han querido endeudarse. No han tenido capacidad de gestión".

En este sentido, ha añadido que en estos años han manejado 1.200 millones a lo largo de todos los presupuestos "y 66 se han quedado sin gastar y ahora en el minuto 89 dicen que necesitan endeudarse". Cossi cree que esta moción "es una estupidez" y les ha pedido que traigan el expediente culminado y no una propuesta política.

Con respecto a la deuda que se quedó bajo el Gobierno del PP ha advertido que "la amortización de la deuda estaba pactada gobernase quien gobernase" y ha puntualizado que era de 196 millones y no de 275.

Óscar Torres (PSOE) ha sido muy crítico con la moción en sí "porque sólo es de impulso y no genera ninguna obligación administrativa". Asñi, ha recordado que son preceptivos los informes del secretario y del interventor "sobre la viabilidad económica de lo que aquí se propone".

En lo que se refiere al fondo de la propuesta, dudaba de algunas medidas, como que del crédito de 48 millones se van a destinar 10 millones de euros para la integración del puerto ciudad con el soterramiento de la avenida del Puerto, "porque con eso no habría ni para pagar el lucro cesante" a la empresa que está explotando el aparcamiento subterráneo de Canalejas.

Carmen Fidalgo, que es la única edil de Ciudadanos que ha estado presente en el Pleno ante la ausencia de Lucrecia Valverde, ha lamentado que "nos presenta la propuesta para financiar a largo plazo ocho inversiones por valor global de 48 millones de euros pero nos lo trae con mucho aplomo pero con poca solvencia. En la exposición de motivos describe la Arcadia feliz a la que, según este gobierno, se ha llevado a la ciudad".

Fidalgo cree que "cada uno de estos proyectos es una promesa incumplida". y ha criticado que en ningún momento se ha reunido con los grupos de la oposición antes de presentar esta moción.

El concejal no adscrito, Domingo Villero, directamente ha dicho que esto "es una carta a los reyes magos que escriben en le mes de marzo" y ha recordado que "la inversión ha sido la gran desconocida de su gestión en estos ocho años". Villero ha vuelto a sacar de su repertorio la famosa frase que ya dijo en un pleno acerca de "ustedes son unos anticapitalistas muy raritos" ya que tienen que acudir "a sus amigos los bancos" para llevar a cabo inversiones en la ciudad. Asimismo, ha incidido que se quiere pedir 48 millones cuando no se sabe si ni siquiera van a seguir en el gobierno.

Páez, ante la demanda de detalles sobre los proyectos, ha dicho claramente que no se los iba a dar y que lo haría en su momento ante los ciudadanos.

Pese a todo ello, la moción salió adelante aunque el crédito no obtendrá su aprobación definitiva o el rechazo hasta que no se lleve a Pleno con el expediente ya cerrado, cosa que de momento no se ha hecho.