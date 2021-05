El Pleno de Cádiz llama a un frente común por Airbus y se atasca en viejos escollos

No tenemos datos de qué audiencia tienen los plenos telemáticos del Ayuntamiento de Cádiz. Pero sí sabemos que en el canal de Youtube de Onda Cádiz la sesión de ayer, no siendo de las más largas –duró sólo nueve horas y media– llegó a tener 294 visualizaciones. Esto podría darnos una ligera idea del interés que despiertan en la ciudadanía los debates municipales. Sobre todo cuando más allá de las unanimidades irrechazables y de algún proyecto nuevo, que ya no es tan nuevo, como el de la Plaza España, todo se reduce al mismo guión y muchas veces a los mismos asuntos irresueltos desde hace mucho tiempo. A escollos como la pérgola de Santa Bárbara, el Teatro del Parque, el coste del transporte urbano, el traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel, el estado de las playas y de la propia ciudad o el cambio de nombre del Estadio Carranza. Lo que sí cambió fue el tono. Salvo por un par de conatos de crispación, el de ayer fue bastante tranquilo.

El Pleno arrancó aprobando una declaración institucional en apoyo al mantenimiento de la planta de Airbus en Puerto Real. Declaración que presentó el Equipo de Gobierno municipal, pero que no tardó en atribuirse en redes sociales y mediante un comunicado el concejal no adscrito, Domingo Villero. Varios trabajadores de la factoría puertorreleña expusieron la desesperante situación que están viviendo. “No podemos dejar que cierre un espacio en el que trabajan en torno a 400 personas de plantilla y en torno a otras 1.200 más correspondientes a la industria auxiliar que, en la mayoría de los casos, suele ser la gran olvidada en los conflictos laborales”, dice el documento de respaldo al comunicado del comité interempresas.

"Es urgente e imprescindible que hagamos todos los esfuerzos por mantener cada puesto de trabajo"

“Es urgente. Es imprescindible que actuemos y que hagamos todos los esfuerzos por mantener cada puesto de trabajo. Y por mantener todas las fábricas. No sólo en la Bahía, sino en el conjunto de Andalucía”. Para ello, el Pleno considera “fundamental” realizar “un frente común de apoyo” que implique a todas las administraciones.

La declaración institucional concluye que el Ayuntamiento de Cádiz “apuesta y apoya sin ninguna duda la continuidad de la planta de Airbus en Puerto Real y considera que todas las administraciones públicas deben impedir el cierre de la planta de Airbus Puerto Real. Considera que la empresa Airbus debe aumentar sus esfuerzos en velar por las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a la industria auxiliar. Cree que la SEPI debe aumentar y reforzar su participación en Airbus y en todas las empresas con participación pública; considera que se debe confeccionar un plan tecnológico estratégico nacional para el sector aeroespacial. Por último, apoya decididamente la promoción comercial del sector, con búsqueda activa y colaborativa de clientes por todo el mundo”.

Otra declaración institucional que salió adelante sin trabas fue la de apoyo al movimiento de la Economía del Bien Común, “al objeto de impulsar e incorporar todas aquellas medidas que se encaminen hacia el desarrollo económico, el respeto humano y la conservación del medio ambiente dentro de su municipio”.

También votó de forma unánime el Pleno la adhesión de la ciudad al Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana, que explicó la concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez. Se trata de un protocolo que “anima a las ciudades a fomentar sistemas alimentarios sostenibles, saludables y accesibles a toda la población, así como proteger la biodiversidad y reducir el desperdicio de alimentos”. En este punto hubo algunos ediles de la oposición que criticaron la celebración del Ecomercado justo en el ala opuesta de las Puertas de Tierra a donde sigue malviviendo un grupo de personas sin hogar.

A continuación, el Pleno apoyó también sin fisuras, claro, la propuesta de todos los concejales de adhesión del Aula de la Cultura del Carnaval de Cádiz y de la Cátedra del Carnaval de la Universidad de Cádiz a la inscripción del Carnaval en la lista de la UNESCO del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una empresa que está defendiendo y explicó el director de Comunicación de la UCA, Paco Perujo.

Se aprobó la entrega a la compañía de autobuses de 2,17 millones de déficit de 2018

A partir de aquí comenzó el 'Día de la Marmota', que amaneció con una moción para el reconocimiento provisional y entrega a cuenta a la Compañía Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca del déficit de explotación de 2018, que asciende a nada menos que a 2.173.700 euros. Se aprobó con los votos favorables del Equipo de Gobierno y con la abstención del resto de los grupos, que volvieron a criticar el derroche que supone esta situación, lo carísimo de la concesión y la postergación hasta 2023 de un nuevo pliego.

El lamentable estado de la pérgola-mirador de Santa Bárbara salió a colación en una moción de los populares en la que instan al Gobierno local a su reparación urgente para la reactivación del convenio con la UCA, que se quedará con ella una vez esté arreglada. Además, desde el PP solicitaron que los espacios disponibles se ofertaran para establecimientos de hostelería con precios bonificados por Covid hasta 2023. El edil de Patrimonio, Paco Cano, rebatió que esa medida fuese del agrado de los hosteleros del Mentidero y El Balón. Y Martín Vila volvió a achacar a la herencia del PP su abandono y el del Teatro del Parque.

La propuesta popular fue tumbada por una de adición del Equipo de Gobierno, respaldada por el PSOE y rechazada por el PP y Ciudadanos. El concejal no adscrito se abstuvo. La aprobada compromete al Ayuntamiento a seguir avanzando en el convenio con la UCA para que la pérgola se convierta en un espacio dinamizador y sociocultural, además de seguir adelante con la construcción del Teatro del Parque, que prevén finalizar el verano de 2022. En el mismo paquete se insta a la Junta a que invierta en el traslado a Valcárcel de Ciencias de la Educación.

Decayó una propuesta del PP para evitar de nuevo el cambio de nombre del Estadio Carranza

A renglón seguido, otro de los clásicos plenarios: el cambio de nombre del estadio Carranza. El PP propuso que no se reanudase el proceso de elección hasta que no hubiese una ordenanza de Nomenclátor y una comisión de investigación sobre el proceso participativo. El concejal de Memoria Democrática contraatacó asegurando que nada tiene que ver con el Nomenclátor y leyendo una lista de gaditanos asesinados entre 1936 y 1937. La moción quedó derribada con una enmienda de sustitución apoyada por el PSOE para que se siga aplicando la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

Salió adelante una propuesta popular que insta al cumplimiento del protocolo antideshaucios firmado en noviembre de 2015 entre el Ayuntamiento y el Decanato del Partido Judicial de Cádiz. Y otra del PSOE para incorporar medidas que garanticen el aprovechamiento de las playas durante todo el año.