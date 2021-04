El Ayuntamiento de Cádiz aprueba una declaración institucional por el mantenimiento de la planta de Airbus en Puerto Real

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz acaba de aprobar por unanimidad una declaración en favor del mantenimiento de la factoría de Airbus de Puerto Real.

Varios trabajadores de la firma aeronáutica sobre la que pesa la amenaza de cierre han intervenido para argumentarla y defenderla nada más arrancar la sesión plenaria.

El concejal no adscrito, Domingo Villero, no ha tardado en atribuirse la propuesta a través de sus redes sociales: "Estoy muy satisfecho de que mi propuesta al pleno municipal haya derivado en declaración institucional por todos los grupos. Ese es el camino: Airbus no se cierra".

Domingo Villero se congratula a través de un comunicado de que la propuesta suya del mes de abril del Pleno Ordinario de la Corporación Municipal gaditana se haya convertido en Declaración Institucional.

En ella, solicitaba el apoyo de los diferentes grupos políticos que integran el arco plenario para instar a todas las administraciones, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el propio Ayuntamiento gaditano, además de otros consistorios implicados, a apostar, sin ninguna duda, por la continuidad de la planta de Airbus en Puerto Real; a que se confeccione un Plan Tecnológico Estratégico Nacional para el Sector Aeroespacial; y apoyar decididamente la promoción comercial del sector, con búsqueda activa y colaborativa de clientes por todo el mundo.

En definitiva, “apoyo específico, urgente y unánime de todas las administraciones a la industria aeronáutica de la provincia de Cádiz: AIRBUS NO SE CIERRA”, insiste el concejal. “Estoy muy satisfecho de que una propuesta práctica sea apoyada por todos los grupos municipales. Cádiz necesita empleo, más industria y medidas eficaces de sus gobernantes”.