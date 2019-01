El Plan Integral contra la Violencia de Género nace sin tener dinero

El Plan Integral contra la Violencia de Género irá este viernes al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz para ser sometido a debate por todos los grupos. Este es el paso definitivo después de que hace unos días pasara por el Consejo Rector de la Fundación Municipal de la Mujer.

Sin embargo hay un problema y es que es un plan que nace sin consignación presupuestaria, tal y como señala la edil de Ciudadanos y vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer, María Fernández-Trujillo.

Precisamente este asunto fue motivo de discusión la pasada semana entre el alcalde, José María González, y la representante de Ciudadanos. Fernández-Trujillo alertaba que un programa como este, que implica entre otras cosas la contratación de tres trabajadoras más y una psicóloga para el servicio 24 horas, no se puede llevar a cabo si no hay dinero que lo respalde: “Si no tiene consignación presupuestaria, es papel mojado”.

Fernández-Trujillo alaba un plan que ha sido diseñado con la participación de numerosos colectivos y partidos que han trabajado durante tres años y que trae una serie de actuaciones para la concienciación, la educación, la atención a las mujeres que han sido víctimas entre otras.

Una de las medidas es la contratación de cuatro personas para poder gestionarlo

A juicio de la edil de Ciudadanos, la solución que da el alcalde, “que con cada actuación que se vaya haciendo se pida el dinero, no se puede llevar adelante el programa”. En este sentido, está valorado en 273.000 euros anuales.

A pesar de las dificultades que se otean en el horizonte, Ciudadanos votó a favor en el Consejo Rector y también lo pretende hacer en el pleno municipal, pero va a reclamar que haya consignación presupuestaria. En caso contrario, considera que la aprobación de este programa “sólo se haría con fines electoralistas”.

Fernández-Trujillo cree que el Plan Integral contra la Violencia de Género “necesita gente para que lo gestione porque el personal de la Fundación ya está sobrepasado”, mientras que tampoco pueden salir del presupuesto general de este órgano, ya que se encuentra muy ajustado.

Por otra parte, la concejala de Ciudadanos se muestra tranquila ante el movimiento que pretende hacer el equipo de gobierno para llegar a un acuerdo con el PSOE y hacer que se revoque el acuerdo entre los partidos de la oposición que sacó a Ana Camelo (Podemos) de la vicepresidencia de la Fundación de la Mujer y que se pusiera a la propia Fernández-Trujillo. Esta opina que “todo lo que han alegado es a nivel andaluz porque en ningún momento pueden argumentar que es por motivos de que se haya producido una mala gestión”.