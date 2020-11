Pilar Tubío presenta su renuncia como coordinadora de Asuntos Sociales en Cádiz tras ser condenada por prevaricación

Pilar Tubío ha presentado en la mañana de este jueves su renuncia como coordinadora general de programas de Asuntos Sociales y del Mayor del Ayuntamiento de Cádiz tras la sentencia de la Audiencia Provincial que la inhabilitaba siete años para cargo público por prevaricación en el caso Matadero.

Tubío, tal y como han avanzado esta mañana Ganar Cádiz en la lectura de un comunicado, va a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En el escrito que ha presentado al equipo de Gobierno, la trabajadora social deja claro que da este paso de manera "voluntaria" y señala que "como ya he demostrado anteriormente, no le tengo apego a ningún cargo". En este caso, asevera que toma esta decisión por su compromiso "ético-profesional".

En el escrito advierte de que "no voy a permitir que se me siga utilizando para perjudicar a los servicios sociales ni a este equipo de Gobierno, porque está clarísimo que esto no es más que una persecución de Mercedes Colombo contra mi persona".

En este sentido aclara que cuando aceptó la responsabilidad en septiembre de 2019 lo hizo con el objetivo de aportar su "experiencia, conocimiento y ganas de trabajar" por los asuntos sociales municipales.

Sobre la sentencia afirma que no la comparte" y por ello anuncia en primera persona que va a presentar un recurso porque quiere seguir "luchando hasta el final" para demostrar su inocencia y que seguirá trabajando "por la justicia social" en el puesto que se le asigne a partir de ahora,. resaltando su vocación por la profesión que ejerce.