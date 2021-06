Pilar Vera recoge el Premio Beatriz Cienfuegos de Periodismo

Los colectivos de periodistas de la Bahía de Cádiz han entregado esta mañana los premios de periodismo Beatriz Cienfuegos. Estos galardones, creados para fomentar las prácticas igualitarias en el sector de la comunicación, han reconocido en su tercera edición los trabajos presentados por los periodistas Pilar Vera (redactora de Diario de Cádiz), Luis Rossi y Sheila Anaya, así como la campaña para fomentar el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad puesta en marcha por el grupo Vocento.

El jurado, compuesto por Libertad Paloma, Vicky de Haro y Lorena Mejías actuando como secretaria, ha valorado el trabajo presentado por Pilar Vera 'El porno más precoz', publicado en Diario de Cádiz. La periodista presentó a la modalidad escrita ‘Al Mejor Trabajo Periodístico otorgado por Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz y Jerez’ un reportaje con una temática de actualidad que desarrolla con abundante documentación, fuentes y estadísticas. Vera aborda esta problemática desde el origen para lograr generar debate y reflexión en el lector.

En su intervención tras recibir el premio, Pilar Vera ha destacado el "sentido especial" que para ella tiene el nombre del galardón, por la escondida identidad tras el seudónimo de Beatriz Cienfuegos. Tras agradecer el reconocimiento a su trabajo, Pilar Vera se refirió al oficio periodístico, a su origen, su presente y su futuro: "Yo me metí en esto porque creo firmemente que el periodismo es un cuento, que en su núcleo late el viejo mecanismo de contar historias. A día de hoy, sabiendo lo que sé, no creo que volviera a hacerlo. No por mal pagado, esclavo y esquizofrénico, que eso ha sido siempre, sino porque estoy convencida de que es un oficio que se muere. Se confunden continuamente periodismo y generación de contenido . No podemos competir con la dictadura del algoritmo, ni del clickbait; y no podemos trabajar gratis. Cuanto menos se pague por nuestro trabajo desde fuera, más atados estaremos. Y otra cosa no, pero somos muy buenos contando historias. Tus historias".

Por otra parte, el galardón a la modalidad audiovisual ha recaído en el trabajo ‘Con voz de mujer’ de Luis Rossi y Sheila Anaya emitido en 8TV. El jurado ha resaltado la labor de documentación que hay detrás y plasma en el acta la originalidad de la obra audiovisual que “recoge numerosos testimonios para tumbar prejuicios, presentando a mujeres pioneras para ensalzar los valores con los que se abren paso en el mundo del carnaval.”

Cada una de estas modalidades está dotada con mil euros, gracias al patrocinio de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

En la categoría ‘A la Mejor Iniciativa Igualitaria’, patrocinada por los artistas plásticos Antoni y Mar Gabarre con la donación de la estatuilla, los periodistas gaditanos han premiado al Grupo Vocento por el programa para fomentar el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad en los medios “Vocento impulsa”.

A esta tercera edición se han presentado un total de 11 candidaturas. La organización destaca y agradecerá con un diploma acreditativo el esfuerzo de todas las personas que han presentado su candidatura y la implicación en la temática que se aborda.

Estos galardones, que tienen como objeto reconocer las buenas prácticas igualitarias realizadas tanto por periodistas, como por empresas del sector de la comunicación, llevan el nombre de Beatriz Cienfuegos en reconocimiento al primer nombre femenino que firmó una publicación periódica en España. ‘La pensadora gaditana’ comenzó a publicarse en Cádiz en 1763. Al no existir otro precedente en la historia de la literatura y el periodismo español, Beatriz Cienfuegos es por tanto el primer nombre de mujer periodista de nuestra historia. Y aunque persisten las dudas sobre la verdadera autoría e incluso género de la autora, ‘La Pensadora Gaditana’ es de forma indiscutible la primera publicación periódica que promueve valores feministas en la historia del periodismo.