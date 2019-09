Perfumes con notas soleadas para despedir el verano

El verano es una de las mejores épocas del año para muchas personas. No solo porque es época de vacaciones, sino porque el sol, el mar y los atardeceres nos alegran lo días. El verano es sinónimo de paseos al aire libre, de cenas al aire libre que no acaban nunca, de baños interminables, de siestas y de un montón de cosas que nos hacen sentir vivos. Por esto, no es de extrañar que muchas personas busquen revivir estas sensaciones el resto del año. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de un perfume? Hay perfumes que nos evocan al verano y que nos hacen revivir aquella época en la que somos más felices.

Perfumes para despedir el verano

Son perfumes que evocan el sol, la playa, las vacaciones, las reuniones con amigos o los jardines floreados. Productos con tonalidades cítricas, florales, frescas para revivir los mejores momentos del verano durante todo el año. Hemos preparado una selección para que no tengas que perder tiempo buscando los perfumes que te ayudaran a despedir el verano o mejor dicho, a no despegarte del verano durante el resto del año.

1. Dolce & Gabanna light blue

Un perfume con notas frescas, que te transportará a la brisa suave del mar italiano y a sus arenas doradas. Un aroma frutal, tierno, para mujeres atrevidas. Elaborado con cedro siciliano, manzano y campanilla azul.

2. Chloé Eau de Toilette

Otro de los perfumes que nos traslada al verano gracias a sus toques frutales y florales. Un perfume muy romántico para uso diario o para ocasiones especiales. Un perfume que nos traslada al inicio del verano, cuando las flores están a su máximo esplendor.

3. La Vie Est Belle, Lancome

Un perfume con mucha personalidad, con toques florales y frutales que nos recuerda al verano. Para mujeres seguras de sí mismas. Un perfume ideal para el día a día ya que su aroma aguanta en el cuerpo muchas horas. Elaborado con jugosas esencias de grosella negra y pera dulce. Con toques florales de preciado iris, jazmín y flores de naranjo.

4. Dior J’adore

Una fragancia muy femenina que deja un rastro muy sutil y agradable. Elaborada con tones florales y frutales frescos que nos transportan a los mejores días del verano. En aquellos momentos en que salimos del mar o la piscina y nos sentimos frescos.

5. Armani, Acqua di Gioia

Una fragancia moderna y diferente de Armani muy aromática. Gracias a su composición aromática viajamos al verano cada vez que la usamos. Para mujeres modernas, para llevar al día a día, especialmente en los días cálidos, porque es el mejor perfume para el verano.

6. Guerlain, La Petite Robe Noire

Una fragancia muy femenina con la que es difícil pasar desapercibida. Tiene un cuerpo potente. Su tono dulce te recordará a los mejores momentos del verano. Un perfume ideal para ocasiones especiales.

Si quieres vivir en un verano permanente, elige un perfume que te recuerde a verano cada día. Es la mejor manera de revivirlo y de que el invierno sea más llevadero.