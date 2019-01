Juan Manuel Pérez Dorao, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha anunciado que va a presentar una moción al Pleno de enero para que el equipo de Gobierno informe sobre la situación en que se está prestando el servicio de limpieza y “que nos digan de qué forma se está supliendo la carencia de estos vehículos. Queremos saber si el Ayuntamiento está en disposición de exigir la sustitución de estos vehículos y, sobre todo, en qué situación se encuentra la tramitación del pliego del nuevo contrato de limpieza”, dijo.

El portavoz de Cs se refirió a los reparos de la intervención a facturas presentadas por el equipo de Gobierno por importe superior a 13,5 millones de euros. Este diario informó la pasada semana de este extremo, que Cs considera muy preocupante. “Aquí el alcalde está levantando los reparos del interventor a base de decretos y lo considera algo normal, mientras nosotros lo consideramos gravemente criticable, porque el Ayuntamiento está funcionando con la prestación de servicios sin contratos. Máxime cuando estos 13,5 millones no incluye el principal contrato municipal, que es el de limpieza”.

“Es incomprensible que esto pase y que tenga visos de prolongarse porque el servicio de contratación no tiene visos de sacar los nuevos contratos adelante, y no parece responsabilidad de este servicio, o no exclusivamente, sino de cada una de las delegaciones que no hacen su trabajo para mandarle a contratación la documentación de estos contratos vencidos”./ P.M.E.