Pérez Dorao acusa al alcalde de mentir en su declaración ante la juez

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha acusado esta mañana al alcalde de la capital gaditana, José María González Kichi, de mentir el pasado miércoles en su declaración ante la juez por la denuncia que presentó la formación naranja por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión de la transmisión de los chiringuitos. Una recriminación que sustentó en que el regidor municipal contestó hasta en 15 ocasiones que no sabía nada sobre las preguntas que se le hicieron durante la comparecencia, además de incurrir en "graves contradicciones" en las respuestas a cuestiones sobre las que sí contestó.

En una rueda de prensa en la que el concejal de Ciudadanos ha desgranado el contenido de la declaración del primer edil, el responsable de este grupo municipal llegó a la conclusión de que "la ignorancia que manifiesta el alcalde a nosotros nos sume en la perplejidad y nos hace cuestionarnos qué calidad intelectual tiene la persona que rige el Ayuntamiento de Cádiz o qué atención presta a los asuntos que son de su competencia".

Así, Pérez Dorao señaló que González contestó que no sabía que en el proceso se estaba transmitiendo la concesión, el canon que pagan los chiringuitos, que en las reuniones mantenidas con la Junta han estado presentes los propietarios de los chiringuitos, quién tuvo la iniciativa de hacer este trámite sin concurso público, cuántos chiringuitos se acogieron a este traspaso, si puso en conocimiento de los concejales de la Junta de Gobierno Local el informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía en la que se prohibía la modificación sustancial de las concesiones sin concurso público, si se desistió en otro procedimiento anterior para la modificación sustancial, si se realizaron reuniones en junio y julio de 2017 en las que estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento, la Junta y los chiringuitos, las personas que estuvieron presentes en los citados encuentros, quién pidió el informe jurídico que consta en el expediente municipal, si se solicitó algún estudio sobre el proceso para transmitir la titularidad de una bien municipal, si se pidió informe sobre la valoración de las concesiones, qué hosteleros estuvieron presentes en una reunión que se produjo el 12 de diciembre de 2017 en el Ayuntamiento, si estos empresarios habían iniciado un nuevo expediente para la modificación sustancial de sus concesiones y que no conocía que los escritos presentados por Ciudadanos sobre este asunto no se habían contestado.

Por otra parte, también resaltó sobre las preguntas que sí respondió que existen "contradicciones" al señalar que no tenía la intención de transmitir los chiringuitos, que no quería privatizar la playa, que no ha realizado ningún acto de disposición de las concesiones y que los traspasos no se han llevado a cabo. Unas afirmaciones por las que Pérez Dorao remarcó que "me resulta sorprendente" la actuación del alcalde al hacer referencia a una nota de prensa que está publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cádiz en la que se dice textualmente que "el regidor ha felicitado a los empresarios por el trabajo realizado para lograr esta transmisión que les permitirá permanecer abiertos durante todo el año". "Es capaz de decir una cosa y la contraria sobre el mismo asunto", aseveró el portavoz de Ciudadanos, por que puso en cuestión su "calidad moral".

En cuanto al escrito que presentó en el Ayuntamiento la formación naranja sobre este asunto el pasado 1 de febrero, Pérez Dorao desdijo a González al indicar que "alertamos al Ayuntamiento sobre el problema que nos parecía que se iba a generar" con la tramitación de estas transmisiones, además de apuntar que estas cuestiones "no han sido respondidas" a Ciudadanos, a pesar de lo que afirmó el alcalde en sede judicial.

El portavoz de este grupo municipal volvió a defender que el objetivo de esta denuncia es "defender el interés general", además de "defender el interés patrimonial de la ciudad", por lo que "si se determinara que existen irregularidades en la transmisión, los actos que se han realizado irregularmente se declararían nulos y la situación volvería al punto de partida".

Respecto a las dudas que mostró el alcalde por que no se haya dirigido esta misma denuncia contra la Junta de Andalucía, Pérez Dorao manifestó que no ve que se haya podido cometer algún tipo de delito por esta parte, por lo que no va a solicitar ampliar las actuaciones contra la Administración autonómica. Asimismo, también precisó que "no vamos a pedir ampliación de las responsabilidades penales, de momento", ni contra el alcalde ni contra el resto de miembros de la Junta de Gobierno Local.