Paro de transportistas: Denuncian que las cargadoras les "amenazan" con no contratarlos más

"Si a las cinco de esta tarde no viene quien tiene que venir a enganchar, que ya no venga más", le dice vía Whatsapp el encargado de una empresa cargadora de Cádiz a los transportistas autónomos que trabajan para ella poco antes de que arrancase la manifestación de esta tarde. Una marcha a pie convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte que apenas si congregó a algo más de un centenar de camioneros en Cádiz.

Muchos de estos transportistas están denunciando "presiones" y "amenazas" de las empresas intermediarias para las que trabajan con el fin de que se incorporen ya a los portes que tenían contratados, a veces hasta por un 30% menos de los costes. Una buena cantidad de ellos lo están haciendo. Otros se mantienen en el paro indefinido por pura convicción de que sólo así conseguirán que se materialicen algunas de sus reivindicaciones. Pero hay también quienes confiesan tener miedo a volver a los portes precisa y aparentemente de forma contradictoria por "agresiones de grupos violentos infiltrados en la plataforma" como falsos piquetes. "Aquí en la provincia no ha habido casos graves, pero me consta que fuera, sí. Y no voy a poner en riesgo el camión. Lo único que me faltaba ya es tener que afrontar los gastos de la reparación del parabrisas y de las ruedas", reconoce a este periódico uno de los manifestantes.

La presión desde todos los frentes es cada vez mayor sobre los transportistas autónomos. La principal ahora, a principios de mes, es económica: es cómo hacer frente a la cuota de autónomo, a la letra del camión, al trimestre del IVA y a los gastos corrientes de sus casas después de 18 días sin un sólo euro de ingresos. A todo eso se le suma, en el caso de los que mantienen a conductores contratados, el pago de la nómina de marzo. "Aquí hay muchos que tienen uno, dos o tres asalariados. Y todos están cobrando", sostiene uno de los camioneros que participó en la manifestación de esta tarde. "Lo que no sé es hasta cuando podrán hacerlo. no creo que puedan aguantar mucho", añade. En Comisiones Obreras no les consta ninguna queja o denuncia por impago, aseguró a este periódico un dirigente sindical. Al menos hasta este momento.

Uno de esos autónomos empleadores es Antonio, que tiene dos camiones en propiedad y trabaja para una gran compañía. Está en la carretera desde finales de los años 80. Omitimos deliberadamente su apellido y el nombre de la empresa con el ánimo de no empeorar la situación. "Yo tengo un asalariado y desde el 14 de marzo está parado y lo sigo manteniendo. Este mes cobrará su nómina como si hubiese estado trabajando, en tanto que no ha sido despedido", asegura este transportista. "A mi no me consta que ninguno de mis compañeros haya despedido a su chófer", apunta. "Pero si en un par de días no se arregla la cosa, estará dado de baja, porque es imposible mantener ese gasto", lamenta.

Este transportista, como la mayoría de sus compañeros, está haciendo portes a la provincia de Sevilla en un camión de 40 toneladas por unos 200 euros. "Antes me salía casi al ras; ahora me cuesta dinero. Un camión viejo como los míos gasta 40 litros a los 100 kilómetros. Con el litro de gasoil a 1,87 o 1,88 euros, se le pone el porte en unos 160 euros, de manera que le quedan 40. "Y ahora de ahí, paga al chófer, paga seguros sociales, que son 800 euros al mes; a cuota de autónomo; la retención del IRPF del chófer... Esto es insostenible, aunque nos han concedido una pequeña subida de menos del 10% en los portes y de unos céntimos el kilómetro, cuando el gasoil ha subido un 40%", se queja Antonio.