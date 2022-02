Paradas niega que se esté produciendo falta de transparencia en los Next Generation

El concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Paradas, ha asegurado que el resto de los proyectos que ha presentado la ciudad para los Next Generation están tramitándose y, uno de ellos, que está relacionado con la administración electrónica, ya se encuentra en una fase muy avanzada.

Cabe recordar que las primeras resoluciones sobre proyectos en la ciudad de Cádiz se han echado para atrás. Uno de ellas es para actuaciones vinculadas al Turismo y presupuestadas en 3.306.107 euros que el Ayuntamiento presentó a la primera de las convocatorias lanzadas por el Gobierno central, el pasado septiembre. La peatonalización de la avenida Cuatro de Diciembre y de la Plaza del Mentidero, la reurbanización de la calle San Juan de Dios, la implantación de un sistema inteligente de señalización turística, una serie de obras en el Parque Genovés o diversas actuaciones de calado y en busca de una mejora de la eficiencia energética en el Palacio de Congresos conformaban estas líneas de actuación.Carlos Paradas ha afirmado que se ha obtenido en esta convocatoria una puntuación de 65 puntos sobre 100 y se iba a celebrar una reunión con técnicos de la Junta para que les expliquen los criterios de la puntuación que ha habido.

Paradas ha querido puntualizar que otras ciudades andaluzas no han tenido ningún rechazo, como por ejemplo Málaga o Córdoba, porque ni siquiera presentaron proyectos porque les dieron apenas 12 días para presentar las solicitudes.

El concejal asegura que la filosofía que se ha perseguido ha sido la de presentar todos los proyectos posibles y que si salen denegados y hay correcciones, se puedan mejorar en una segunda instancia.

El edil de Fomento asegura que “a mí no se me puede acusar de falta de transparencia y no me pueden acusar de nada. Tenemos hecho un protocolo por los habilitados de este ayuntamiento para todos los procesos y no se está investigando”. Eso sí, sí se ha mostrado preocupado la gestión de estos fondos “donde con fondos europeos se financian festivales de música como ha ocurrido en otros lugares”.