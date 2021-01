El PSOE pide que se vacune a los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha puesto sobre la mesa la complicada situación por la que atraviesa el colectivo de auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio en la actual crisis sanitaria. "Nos encontramos ante un personal que tiene contacto directo con personas mayores y dependientes, pero no está prevista su vacunación como grupo prioritario", ha explicado Mara Rodríguez.

Rodríguez, quien ha mantenido conversaciones con representantes sindicales del colectivo, ha apoyado esta "reivindicación tan necesaria" y ha exigido una coordinación urgente entre las administraciones para conseguir lo antes posible la inmunización de los trabajadores y trabajadoras de Ayuda a Domicilio y garantizar así "que puedan seguir ofreciendo con la mayor seguridad posible sus servicios, totalmente indispensables para muchos gaditanos y gaditanas en su día a día".

Mara Rodríguez ha recordado que la propia Junta de Andalucía considera al colectivo personal sociosanitario, pero sin embargo el calendario de vacunación seguido por la Consejería de Salud, en ningún momento nombra ni especifica a los empleados de este servicio, "que se encuentran en un limbo y sin saber en qué grupo de vacunación se encuentran". "Un colectivo que, no olvidemos, es esencial. Estuvo en primera línea durante el confinamiento más duro y no dejó de prestar su servicio a pesar de no contar con los sistemas de protección adecuado", ha defendido la portavoz.

Mara Rodríguez ha señalado que trasladará la petición de los trabajadores de Ayuda a Domicilio a los diputados socialistas en el Parlamento andaluz "para presionar al ejecutivo y que de una vez por todas se tenga en cuenta a un colectivo que resulta esencial en nuestra sociedad". Cabe recordar que el grupo parlamentario socialista llegó incluso a enviar un escrito al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a este respecto hace tan solo unas semanas.

"La ciudad de Cádiz cuenta con 230 trabajadoras en este colectivo, 230 trabajadoras que tienen un contacto diario con nuestros mayores y dependientes, pero ellas acuden a su puesto de trabajo sin vacuna mientras que otro personal con un contacto similar si se encuentran protegidos por el hecho de desempeñar su trabajo en una residencia de mayores, por ejemplo", ha aseverado la portavoz.

"Hay que aunar esfuerzos, coordinarse y considerar que estos trabajadores necesitan vacunarse de forma prioritaria", ha incidido Mara Rodríguez,"alrededor de 2.500 vacunas en toda la provincia que pueden salvar muchas vidas, ya que este servicio trabaja en su día a día con personas de alto riesgo".