El PSOE teme que los acuerdos para el presupuesto no se estén cumpliendo

Del carteo al careo. Tras el cruce de misivas que el alcalde y el líder del PSOE protagonizaron la pasada semana, ambos se sentarán mañana en el Ayuntamiento para poner sobre la mesa el desarrollo que hasta el momento está teniendo el presupuesto de 2018. Un desarrollo sobre el que los socialistas ya tienen dudas en relación a aquellos acuerdos que alcanzaron con el equipo de gobierno y que permitió que el presupuesto fuera aprobado. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Fran González, trasladó ayer su "temor" por que los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el equipo de gobierno para sacar adelante las cuentas de 2018 no se estén cumpliendo. "Pedimos la comisión paritaria por la preocupación que tenemos por que determinadas cuestiones del acuerdo no se están llevando a cabo", reconocía ayer González en referencia a la reunión prevista para esta mañana.

Dos son los principales asuntos relacionados con ese acuerdo presupuestario que los socialistas quieren poner hoy sobre la mesa. Por un lado, la situación laboral de los trabajadores de empresas y organismos autónomos del Ayuntamiento en relación al personal propiamente municipal. En este terreno, Fran González explica que existe una brecha salarial "que se acordó eliminar" y sobre la que a día de hoy no hay noticias. De cara a este asunto llegaron a hacerse informes que incluían valoraciones sobre esos desequilibrios por parte de técnicos municipales, "pero hasta donde sabemos no se ha puesto en funcionamiento y ni siquiera se está desarrollando".

Por otro lado, el PSOE preguntará hoy al alcalde por la situación de las trabajadoras del servicio de información turística. Este iba a ser el primer servicio que municipalizara el Ayuntamiento, para lo que incluso hubo acuerdo plenario que luego quedó en agua de borrajas. Las últimas noticias relacionadas con las informadoras turísticas se remontan al pleno de aprobación del presupuesto, cuando hubo incluso que incluir una enmienda para asegurar la subrogación del personal en el nuevo contrato que saque a licitación el Ayuntamiento. "Pero según hemos podido saber, la empresa lleva todo el año 2018 sin cobrar y está dispuesta incluso a dejar ya el servicio e irse", avanzó ayer Fran González, añadiendo que en este caso "volvemos al problema de siempre: aún no hay pliego ni absolutamente nada relacionado con este servicio, por lo que estamos realmente preocupados ya que esta situación pone a las trabajadoras en peligro".

Son, por tanto, estos dos asuntos los más relevantes y urgentes que el PSOE quiere poner sobre la mesa del alcalde en el día de hoy, "ya que hablamos de dos colectivos de trabajadores, uno muy amplio como es el de las empresas y organismos autónomos y otro que venimos defendiendo desde hace tiempo".

Ante esta situación, no esconde Fran González la preocupación porque el equipo de gobierno "no llegue a cumplir los acuerdos, lo que nos llevaría a un escenario alarmante". "Ya no estaríamos hablando de una falta de gestión, sino directamente de acuerdos que no se cumplen", añadía ayer Fran González incidiendo sobre la gravedad de que el equipo de gobierno haya buscado el apoyo socialista al presupuesto en base a unos acuerdos concretos que no vaya a cumplir, o al menos sobre los que hasta el momento no se haya hecho nada.

La reunión de esta mañana es convocada, precisamente, en medio de un aumento de la tensión entre equipo de gobierno y socialistas. Precisamente, la convocatoria de esta comisión de seguimiento al presupuesto fue objeto la pasada semana de un cruce de cartas después de que Fran González solicitara al alcalde este encuentro y José María González le trasladara que dicha reunión se celebraría "antes de que termine el mes (septiembre) no porque lo plantees tú, sino porque es lo que toca y lo que firmamos".

En medio de esta polémica y con un cruce de acusaciones de electoralismo, el PSOE también quiere poner hoy sobre la mesa un avance de esa negociación que ha solicitado de cara a las tasas fiscales correspondientes al próximo año, lo cual ha planteado desde hace unos días de cara a conocer el planteamiento que al respecto tenga el equipo de gobierno y en la búsqueda de otro acuerdo en el terreno económico que permita a Podemos y Ganar Cádiz sacar adelante la propuesta.