El PSOE exige un acuerdo con los sindicatos para la nueva RPT del Ayuntamiento de Cádiz

El Ayuntamiento tiene pendiente aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo que ya intentó sin éxito en 2016. Por eso, los sindicatos municipales han anunciado nuevas movilizaciones para el 21 de febrero, coincidiendo con el próximo pleno ordinario, ante la ausencia de avances en la negociación. Y ante esta situación, el PSOE ha vuelto a demandar al equipo de gobierno que lleve a cabo “una verdadera negociación” para buscar un acuerdo.

“Pedimos a los responsables municipales que trabajen en una verdadera negociación. Es su responsabilidad”, afirmó la portavoz socialista, Mara Rodríguez, quien recordó que en numerosas ocasiones han demandado esta línea de trabajo. “Tenemos que lamentar que nos encontramos en el mismo punto que hace tres años, cuando el equipo de gobierno presentó una RPT que no salió adelante por no contar con el apoyo de los sindicatos y porque suponía un parche y no una solución real. Pasa el tiempo y son incapaces de hacer un trabajo serio y una relación de puestos de trabajo de calidad”, ha denunciado la concejal.

Al hilo de esta situación, el PSOE se ha unido a la demanda de los sindicatos de que se realicen “los trabajos, estudios y descripción de los puestos de manera completa”; algo que precisamente hace unos días la Junta de Gobierno Local acordó iniciar expediente para resolver el contrato con la empresa que lo iba a realizar (BCM Gestión de Servicios).

“Es lamentable que los sindicatos tengan que llevar a cabo protestas públicas porque se sienten engañados y no encuentran una respuesta a sus necesidades por parte de los responsables municipales”, concluyó Rodríguez.