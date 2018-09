Y el PSOE le responde al alcalde: "menos retórica y más hechos"

La respuesta del PSOE a la carta que esta mañana le ha dirigido el alcalde a su portavoz, Fran González, no se ha hecho esperar. "Suponemos que la afición del alcalde por escribir cartas le mantiene demasiado ocupado y no puede gestionar la ciudad. Los gaditanos necesitamos menos retórica y más hechos", afirman desde el grupo municipal.

"Nos resulta sorprendente este ataque tras nuestra petición sincera de seguir dialogando sobre el presupuesto y su cumplimiento. Dice que no se le deja gobernar, pero la triste realidad es que parece que sólo está cómodo en la polémica. Le animamos a seguir la racha y que ahora nos convoque para comenzar a consensuar unas tasas municipales más justas y sociales. Le hicimos ese ofrecimiento y seguimos esperando una respuesta", afirman los socialistas, que rechazan las críticas de José María González al postureo: "A estas alturas ya todos sabemos que su gobierno se ha basado en generar polémicas absurdas para no abordar las prioridades de cádiz. La mayor muestra de postureo que ha conocido esta ciudad es que el que llegó con soluciones para todo, no ha sido capaz de llevar a cabo una sola medida importante en materia de empleo, vivienda o protección social".

Críticas a la gestión

La enésima polémica generada entre el equipo de gobierno y el PSOE ha sido utilizada también para criticar la gestión que hasta la fecha viene realizando Podemos en la ciudad. En este sentido, los socialistas han pedido a González que "deje de lado ese tono paternalista", afeando las decisiones relacionadas con el despido de nueve trabajadores del Programa de Zona, a los ocupantes de La Corrala, "a los hosteleros a los que su equipo se dedica a insultar, a todos los que sufrimos que nuestra ciudad esté más sucia, a las víctimas de violencia de género a las que disminuyó las ayudas, a las asociaciones de vecinos a las que ataca...". Y también le afearon la preocupación mostrada en su carta por recuperar la gestión de la televisión local. "Resulta desolador que al alcalde sólo le preocupe recuperar el control de la televisión municipal al más puro estilo Teófila Martínez", lamentaron los socialistas.

"Este alcalde debería ser más agradecido. Le recordamos que gracias al PSOE gobierna la ciudad, tiene presupuesto o consiguió los fondos Edusi, a lo que se suma que los principales avances en Cádiz están llegando de administraciones gestionadas por socialistas, como la Diputación, la Junta de Andalucía o el Gobierno central", expresan desde el PSOE, que concluye pidiéndole a José María González "que deje de lado las epístolas y gestione la ciudad". "Podría empezar por ordenar su equipo ya que, hoy mismo, su propio socio de gobierno ha denunciado el mal estado en el que se encuentran los servicios sociales. Esa era su bandera y se ha convertido en su mayor decepción".