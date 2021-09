El PSOE lamenta la falta de promoción de la reactivación de las mesas del Consejo Municipal de Cultura

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Javier Ramírez, ha mostrado su preocupación por la situación del sector cultural en la ciudad de Cádiz, "que sigue completamente abandonado por el equipo de gobierno". Para el edil, más allá de la época estival, se debe reflexionar sobre el estado de la cultura en la ciudad a lo largo de todo el año "y, una vez más vemos como la participación es la asignatura pendiente", ha afirmado Ramírez, quien ha hecho hincapié en la falta de promoción por parte de la Fundación Municipal de Cultura sobre las jornadas divulgativas para reactivar las mesas de trabajo del Consejo Municipal de Cultura.

Tal y como ha recordado Javier Ramírez, la concejala Lola Cazalilla se comprometió a realizar dichas jornadas los próximos días 15, 16 y 17 de septiembre y favorecer la implicación de la ciudadanía en la cultura de la ciudad, "pero ya nos encontramos en septiembre y sigue sin anunciarse nada, ni a la ciudadanía en general ni en los sectores involucrados como puede ser el literario, el de artes escénicas o el de danza, por citar solo algunos ejemplos". Ramírez ha advertido que la falta de participación en esas jornadas puede tener como consecuencia directa la desaparición del Consejo Municipal de Cultura, "una herramienta fundamental, pero en la que el equipo de gobierno nunca ha creído".

Por otra parte, el socialista ha hecho también alusión en este inicio de curso político a la falta de respuesta por parte de Lola Cazalilla sobre las condiciones en las que se celebrará el COAC 2022, en el que espera que "haya verdaderas modificaciones" al ser ya el Ayuntamiento el único organizador del concurso tras la disolución del Patronato y que "no se limite a un parcheo" en la redacción del nuevo reglamento del concurso. Además, ha continuado Ramírez, las agrupaciones ya están organizándose para los ensayos, motivo por el que desde el Ayuntamiento deberían mantener una comunicación más fluida con las personas implicadas. Unas dudas que espera sean resueltas en los foros del carnaval convocados para los días 13 y 14 de septiembre, sin olvidar que en la convocatoria anterior quedó sin efecto el foro de Chirigotas y Cuartetos por falta de participantes.

Para finalizar, Javier Ramírez ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta socialista relativa a la creación de un Consorcio que asuma la gestión integral de la cultura, los sitios arqueológicos y el patrimonio monumental y artístico de la ciudad. "Esta iniciativa denominada Cádiz monumental daría una opción real a unificar toda la riqueza relacionada con el patrimonio histórico de competencia municipal, y crear una oferta mucho más atractiva y coordinada para quienes nos visiten", ha argumentado Javier Ramírez.

Para el edil, este verano se ha vuelto a dejar pasar una nueva oportunidad para Cádiz en materia de turismo, "si existiese este Consorcio, como en muchas otras ciudades, se podría cobrar una entrada a quienes visitan nuestro patrimonio y no están empadronados en Cádiz, un dinero que repercutiría directamente en el mantenimiento de nuestros monumentos y yacimientos". "No olvidemos que el valor del patrimonio cultural de la ciudad ha sido puesto en duda por el equipo de gobierno al dotar tan solo con 55.000 euros la partida económica del presupuesto general del Ayuntamiento destinada a la conservación e inversión del patrimonio histórico de Cádiz. Una cantidad absolutamente ridícula si queremos desestacionalizar el turismo en Cádiz y derivarlo a un turismo cultural", ha indicado Ramírez. "Este verano hemos recibido a una gran cantidad de turismo deseando conocer nuestras riquezas patrimoniales, pero además de que no nos ha repercutido económicamente en nada para el mantenimiento del patrimonio, se ha dado una pésima imagen de la ciudad al estar cerrados muchos de los atractivos turísticos municipales como la Casa del Obispo, el Castillo de San Sebastián, el Torreón de las Puertas de Tierra o la muralla medieval del barrio del Pópulo", ha concluido el edil.