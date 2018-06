El PSOE exige "un proyecto de máxima calidad" para el Museodel Carnaval

El grupo municipal socialista ha mostrado su satisfacción por la publicación, por parte de la Junta de Andalucía, de la convocatoria para la concesión de subvenciones de la ITI para el fomento cultural. Así, ha pedido al equipo de gobierno que presente "un proyecto de la máxima calidad" para el futuro Museo del Carnaval. La edil Mara Rodríguez ha incidido en que "una vez más el impulso a Cádiz viene de la mano de una administración socialista", recordando que el Museo "es un proyecto ampliamente demandado por los gaditanos". Así, ha pedido al Ayuntamiento "agilidad y eficiencia en su desarrollo". "De la calidad del proyecto dependerá que dispongamos de esta ayuda", ha manifestado Rodríguez, que ha añadido que "hay que hacer un trabajo excelente, a la altura del Museo del Carnaval y de la ciudad".

En este sentido, ha recordado que, "el pasado mes de mayo", el PSOE se puso a disposición del equipo de gobierno para colaborar en la elaboración de dicho proyecto, "y lamentablemente, no se ha recibido respuesta a dicho ofrecimiento". "Es un asunto que nos preocupa mucho porque en enero, también pedimos copia del mismo y no nos han remitido nada hasta el momento. Esperamos que el motivo no sea que se encuentre poco avanzado, ya que en un mes debe estar presentado", ha concluido Rodríguez.