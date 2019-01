El PSOE pide un Plan Municipal contra la Homofobia

El grupo municipal socialista ha vuelto a defender la necesidad de poner en funcionamiento el Plan Municipal contra la Homofobia, la Transfobia, y a favor de la diversidad afectivo sexual y de género en la ciudad de Cádiz, tal y como propusieron desde el PSOE en septiembre de 2015, recibiendo el apoyo unánime del Pleno.“La visibilización, la educación, la sensibilización y la protección para normalizar la diversidad, son los grandes objetivos de este plan y son el camino para que hechos tan despreciables como la agresión lesbofóbica que tuvo lugar en nuestra ciudad el pasado sábado no vuelvan a repetirse”, asegura la concejala socialista”, Mara Rodríguez.“Esta iniciativa, que presentamos de manera conjunta con el equipo de gobierno, y en la que contamos con el asesoramiento de asociaciones LGTBI de Andalucía, tenía un plazo de ejecución de 2 meses. Tras más de tres años, no hay tiempo para seguir esperando. Es urgente y necesario ponerla ya en marcha”, expone Mara Rodríguez.En este sentido, la concejala también ha mostrado su preocupación. “En el Pleno del pasado viernes se aprobó el primer Plan contra la Violencia de Género de nuestra ciudad, que nace a raíz de una propuesta que presentamos los socialistas también en septiembre de 2015. Los 150.000 euros que se han destinado al mismo se extraen, a través de una modificación presupuestaria, de la partida destinada a la lucha contra la homofobia”.“En la sesión plenaria planteamos esta cuestión al equipo de gobierno, pero no obtuvimos respuesta. La solución no es que se ‘desvista a un santo para vestir a otro’, por lo que esperamos que se busquen alternativas para que queden garantizados los recursos para ambos planes”, asegura Mara Rodríguez.Por otra parte, la concejala ha recordado el espíritu participativo de la propuesta para la elaboración del plan contra la homofobia, en cuyo desarrollo se incluía a los colectivos ciudadanos y a diversas áreas del Ayuntamiento, como Juventud, Educación, Cultura, Deportes, Turismo, Empleo, o Asuntos Sociales, entre otras.