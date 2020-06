El PSOE pide información al Ayuntamiento sobre los proyectos a los que se destinará el millón de euros aportado por la Diputación

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha solicitado al equipo de Gobierno información sobre los proyectos que se van a vincular al millón de euros que ha recibido de la Diputación de Cádiz para paliar la crisis del Covid-19. "Si el Ayuntamiento no es capaz de gestionar sus propias ayudas, nos va a costar más que al resto de municipios afrontar la crisis", ha señalado Rodríguez en una nota de prensa ante la falta de información sobre algunos proyectos para ayudar a los gaditanos y a sus pequeñas y medianas empresas a afrontar la crisis económica.

En concreto, Mara Rodríguez, ha puesto sobre la mesa dos aspectos fundamentales, "cómo se va a emplear el 1.026.951 euros recibido de Diputación para poner en marcha un plan de empleo y aportar ayudas sociales; y, por otro lado, saber la razón por la que aún no se han puesto a disposición de los empresarios y autónomos las líneas de financiación del IFEF, cuyas bases no se encuentran ni siquiera publicadas en el BOP", ha explicado la portavoz.

Estas cuestiones planteadas por el PSOE serán debatidas este viernes en el seno de la comisión de seguimiento y coordinación del Covid-19 que se celebra de forma semanal desde el inicio del estado de alarma, "pero mucho me temo que, tal y como nos tienen acostumbrados, el equipo de Gobierno echará balones fuera", ha advertido Rodríguez.

La portavoz ha recordado que los plazos para presentar los proyectos vinculados a la partida de Diputación finalizaron el día 4 de junio en el caso del Plan de Empleo y el día 7 junio respecto al Plan de Ayudas Sociales Extraordinarias, "pero no se nos ha informado sobre cómo se han estructurado estos proyectos ni hemos podido participar", ha subrayado Rodríguez.

Mara Rodríguez también se ha mostrado muy crítica ante la ausencia de convocatoria de las subvenciones para el plan de apoyo a autónomos y microempresas de Cádiz. "Unas ayudas que dependen exclusivamente del Ayuntamiento, de las que no se sabe nada desde que se anunciaron hace dos meses. Dos meses en los que se han quedado por el camino muchas pequeñas empresas sin llegar a recibir nunca esa ayuda", ha afirmado la portavoz. "De nuevo es el propio Ayuntamiento quien no aporta esa liquidez tan necesaria para las empresas. No convocan las subvenciones y, recordemos, tampoco pagan en tiempo a sus proveedores", ha incidido Mara Rodríguez.

Esta actitud del equipo de gobierno ha sido calificada por la portavoz como "ejemplo de la desidia y la inoperancia más absoluta", y ha destacado que desde el partido socialista seguirán exigiendo al equipo de gobierno "más gestión y capacidad de trabajo para facilitar la vida a los gaditanos en estas difíciles circunstancias". "Seguiremos fiscalizando y proponiendo, exigiendo respuestas, marcando los tiempos y trabajando con sentido común para conseguir así que la ciudad salga hacia adelante", ha concluido Mara Rodríguez.