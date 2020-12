El año que acaba ha sido para el PSOE, en la política municipal, “el año del desgobierno”. El año que refleja “el paradigma de cómo no se tiene que dirigir una ciudad”, con un equipo de gobierno “que no ha gestionado” y un alcalde “que ha estado ausente, no ha estado a la altura y no ha respondido a las demandas de la ciudadanía, que ha estado más preocupado por los caracteres que caben en un tuit que por las necesidades de una ciudad a la que ha dado la espalda”. Así de duro es el balance que los socialistas realizan del año 2020, marcado por una pandemia “que le ha venido muy grande” al gobierno local y un alcalde desaparecido.

La portavoz del grupo socialista, Mara Rodríguez, se ha mostrado muy negativa en su repaso a los últimos doce meses claramente marcados por el coronavirus, de cuya gestión el gobierno municipal “no ha sido capaz de aglutinar las propuestas de la oposición, pese a que enarbolan la bandera del entendimiento”. “Han tenido un comportamiento muy sectario, que recuerda a las mayorías absolutas del PP que ellos tienen cuando pactan con el concejal tránsfuga de la derecha”, ha añadido Rodríguez.

La gestión calificada de “ineficaz, ineficiente y sin contenido” viene además acompañada, según la visión de los socialistas, de un alcalde “que siempre busca culpables, para el que siempre hay una excusa”. “Y el 90% de las veces su excusa favorita es el PSOE”.

Esa ausencia de gobierno eficaz la resumen los socialistas en “la falta de presupuesto, falta de un modelo de ciudad, falta de una política de empleo urgente y falta de compromiso para los sectores que peor lo están pasando en estos momentos”.

Respecto al presupuesto, se mostró Mara Rodríguez convencida de que no se redactará de cara a 2021, e incluso trasladó sus dudas de que Adelante Cádiz vaya a aprobar otro presupuesto de aquí a final de mandato (en 2023). Por contra, el PSOE insiste en la necesidad de contar con un nuevo presupuesto para 2021, “que no tienen nada que ver con los de 2020, que eran un salvavidas”.

Sobre el empleo, que el PSOE entiende como “la principal preocupación”, critican una gestión del Ifef “que no ha sabido dar soluciones” y que actualmente gestiona un plan de Empleo “con fondos que no son propios, sino de la Diputación”. “Así es difícil que la ciudad encuentre cimientos sólidos para salir adelante, para generar ilusión”, lamenta Mara Rodríguez, que recuerda también que hasta enero de 2021 “no se van a empezar a resolver las ayudas para el comercio y la hostelería que anunciaron en marzo”. “Es algo aberrante, intolerable”, denunció la concejal.

Las críticas a la gestión del gobierno municipal en este 2020 se extienden por las dudas en la gestión del Turismo “con una partida presupuestaria para Patrimonio Histórico de 55.000 euros”, con un plan estratégico “que se ha externalizado a una empresa y que llevamos años pidiendo” o con un presupuesto prorrogado que impedirá al Ayuntamiento construir viviendas. “Las últimas anunciadas, más de cincuenta, provienen de las administraciones estatal y autonómica, porque el Ayuntamiento lo último que ha hecho es vender suelo municipal para que un privado construya viviendas libres donde debía de hacerlas Procasa”, indicó.

“La velocidad de trabajo debería ser del 200%, y este gobierno está bajo mínimo”, lamenta Mara Rodríguez, que pide también a Adelante Cádiz que gobierne para todos, “que se reúnan con todos y escuchen todas las voces”. Y es que la portavoz socialista considera que en política hay tres consignas que deben seguirse: “diálogo, consenso y búsqueda de soluciones”. “Sólo así saldremos adelante y podremos encarar 2021”, concluyó.