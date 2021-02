El PSOE denuncia que la sede electrónica del Ayuntamiento de Cádiz lleva meses inactiva

El grupo municipal socialista ha vuelto a insistir en la necesidad de que el equipo de gobierno realice las acciones oportunas para poner en marcha la sede electrónica municipal Cádiz Tramita que, tal y como ha denunciado la portavoz, Mara Rodríguez, “lleva meses inactiva”. Rodríguez ha subrayado que este sistema informático permite tanto a los ciudadanos como a los empleados municipales ejecutar procedimientos administrativos y consultar expedientes de forma telemática, “pero a pesar de la importancia de esta herramienta, y más en los momentos que estamos viviendo en los que la tramitación online es tan necesaria, la sede electrónica no funciona y no se puede realizar ningún trámite”. De hecho, Mara Rodríguez, le ha pedido al alcalde “que deje a un lado su doble moral, porque mientras que permite que las herramientas digitales continúen inactivas en el Ayuntamiento, les dice a los empresarios que considera imprescindible optimizar los recursos existentes y que uno de los grandes retos es la digitalización, sobre todo, en el contexto actual de pandemia que nos está obligando a replantear las actuales fórmulas”. “El Ayuntamiento debe ser ejemplo, debe ser el primero en disponer de las herramientas digitales disponibles y en perfecto estado como Cádiz Tramita; el primero en pagar a sus proveedores en los 30 días que marca la Ley en lugar de hacerles esperar más de 100 días; y el primero en pagar las ayudas directas que dependen exclusivamente del Consistorio, que fueron las anunciadas hace nueve meses y de las que aún no se sabe nada”

La portavoz ha señalado que “aunque existe la posibilidad de atención presencial con cita previa, la herramienta telemática resulta imprescindible en el día a día de la administración, para no saturar el resto de canales y facilitar los trámites tanto a pymes y autónomos como a la ciudadanía en general”. Además, ha añadido que a través de Cádiz Tramita se realizan gestiones habituales como el pago de impuestos, la gestión de expedientes o la emisión de certificados como el del padrón, “que en casos de solicitud de moratoria de hipotecas o para el Ingreso Mínimo Vital son requisitos imprescindibles y necesita poder emitirse de manera urgente”.

Cabe recordar que el partido socialista ya insistió a este respecto en varias ocasiones durante la comisión del Covid19 celebrada entre los meses de marzo y junio, así como a través de iniciativas plenarias “sin que el equipo de gobierno haya sido capaz de gestionarlo, a pesar de la necesidad urgente de que esta herramienta esté en pleno funcionamiento”, ha concluido la portavoz.