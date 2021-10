El PSOE denuncia el abandono del patrimonio cultural de Cádiz

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Javier Ramírez, ha exigido al equipo de gobierno "un compromiso real" con el patrimonio de la ciudad, "y evitar su continua decadencia". "Cádiz es una ciudad singular y con una riqueza cultural e histórica de primer nivel", ha defendido Ramírez, quien ha criticado duramente el estado de algunos de los museos que dependen del Ayuntamiento, como es el caso del Museo de Las Cortes, que lleva un mes cerrado y sin fecha de reapertura, o el espacio Entrecatedrales, el Museo Litográfico y La Casa del Obispo, todos ellos cerrados también. "Los problemas existentes tanto en estos espacios como en gran parte del patrimonio de la ciudad son muestra de una desidia absoluta y una falta de voluntad política por poner en valor el patrimonio histórico de Cádiz y, como en muchas otras facetas de la ciudad, se va actuando con parcheos continuos, una vez que el daño ya está hecho", ha afirmado el concejal.

Para Ramírez, el valor del patrimonio cultural de la ciudad ha sido puesto en duda por el equipo de gobierno al no otorgarle el cuidado y el mantenimiento necesario a las diferentes monumentos, al restarle identidad en sí mismo al hacer desaparecer la Delegación de Patrimonio Histórico y unificarla con la Delegación de Patrimonio Municipal, y al no dotar económicamente esta materia puesto que en el último presupuesto general del Ayuntamiento tan solo se cuentan con 55.000 euros destinados a la conservación e inversión del patrimonio histórico de Cádiz. "Este hecho demuestra que el impulso del patrimonio histórico no es una de las prioridades en el ámbito turístico y cultural para el alcalde y su equipo", ha afirmado Javier Ramírez, quien ha incidido que "Cádiz es una ciudad única, que nos sigue sorprendiendo con nuevos descubrimientos como fue el puerto de Gadir hace tan solo unos meses, pero el Ayuntamiento no es capaz de trazar una línea estratégica para este sector". Por esta razón, el edil socialista ha exigido al equipo de gobierno que de cara a las cuentas del 2022 se destine una suma mucho mayor para el mantenimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural y garantizar así que tanto los gaditanos como quienes nos visitan puedan contemplarlo en todo su esplendor. "Si esta inversión en Patrimonio ya se tiene prevista, luego no valdrán las excusas de falta de presupuesto", ha incidido el socialista.

"No se gestiona con diligencia, ni para grandes proyectos ni para reparaciones específicas y concretas", ha señalado el concejal, y ha destacado como ejemplo el hecho de que aún no se haya colocado la espada a la figura que representa la Constitución de Cádiz, que se desprendió hace más de un año, "posiblemente el monumento más visitado de nuestra ciudad y no han sido capaces de realizar esta reparación en los 14 meses que han transcurrido desde entonces".

Para finalizar, Javier Ramírez ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta socialista relativa a transformar la empresa municipal Cádiz 2012 en un Consorcio que asuma la gestión integral de la cultura, los sitios arqueológicos y el patrimonio monumental y artístico de la ciudad. "Esta iniciativa denominada Cádiz monumental daría una opción real a unificar toda la riqueza relacionada con el patrimonio histórico de competencia municipal, garantizar su mantenimiento y crear una oferta mucho más atractiva y coordinada para quienes nos visiten", ha concluido Javier Ramírez.