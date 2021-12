El PSOE exige la continuidad de 34 trabajadores de Onda Cádiz

La portavoz del Grupo municipal socialista y miembro del Consejo de Administración de Onda Cádiz, Mara Rodríguez, se ha mostrado muy sorprendida ante la actitud mostrada por los representantes del equipo de gobierno y de la gerencia en el Consejo de Onda Cádiz celebrado esta mañana. En concreto, uno de los aspectos que se debatía era la aprobación de los presupuestos de ente público para el año 2022, “unos presupuestos que no tienen en cuenta diversas circunstancias que se pueden dar en las próximas semanas y que variarían absolutamente el escenario ante el que nos encontramos”, ha afirmado Mara Rodríguez.

El primero de estos asuntos es relativo a la contratación de la productora Olvido Producciones, encargada de la realización de gran parte de la programación y, por tanto, de la contratación de gran parte de los empleados. Ayer mismo, se conocía que en la licitación abierta para volver a contratar este servicio durante un periodo de seis meses, y a la que tan solo se ha presentado Olvido Producciones, se ha notificado falta de documentación por parte de la productora, una documentación debe ser subsanada en los próximos tres días, si no la licitación quedará desierta. Este hecho ha motivado que la portavoz socialista haya solicitado el aplazamiento de la votación hasta el próximo lunes día 20, “saber si se ha subsanado o no la documentación es básico para aprobar los presupuestos, supone conocer si habrá o no una productora al frente de los programas”, ha explicado la portavoz del PSOE.

"La presidenta de Onda Cádiz, Motemayor Mures, no ha admitido la solicitud de la portavoz socialista de aplazar la votación 72 horas, “así que hemos votado en contra, porque con esos presupuestos y sin saber qué ocurrirá con la productora, no se está protegiendo a los trabajadores”. Mara Rodríguez ha exigido la continuidad laboral de los 34 trabajadores “esa es nuestra mayor preocupación y nuestra máxima prioridad: el futuro y la estabilidad laboral de estos profesionales”. “Es increíble que el equipo de gobierno se eche las manos a la cabeza si pedimos un aplazamiento de tres días para la votación de un presupuesto, cuando en este Ayuntamiento vamos a empezar el 2022 con los presupuestos prorrogados del 2020”, ha criticado Mara Rodríguez.

Para finalizar, Rodríguez ha recordado que Onda Cádiz tiene interpuesta una demanda de cesión ilegal de trabajadores de la productora, cuyo juicio se celebrará en abril de 2022, “ante estas circunstancias y viendo el presupuesto que han presentado, parece que solo quieren cumplir un trámite administrativo, cuando hay muchísimo más en juego”.

Además, la portavoz ha añadido que se da la circunstancia de que la cantidad total del presupuesto es inferior a la del 2020, “algo que no tiene sentido si tenemos en cuenta las especiales circunstancias de aquel año y cómo influyó en todos los aspectos económicos de cualquier empresa”. “Esperemos mucha más responsabilidad tanto de la presidenta de Onda Cádiz, como de los miembros del equipo de gobierno y la gerencia, que miran a hacia otro lado como si no pasase nada”, ha concluido la portavoz.