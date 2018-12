El PSOE pide al alcalde que asuma la responsabilidad por el retraso del alumbrado

El PSOE ha exigido al alcalde de la ciudad que asuma la responsabilidad en el problema del alumbrado navideño, después de que se haya sabido que hasta el 20 de diciembre no estará instalado en su totalidad en la ciudad. El portavoz socialista, Fran González, ha pedido "que no utilice la estrategia de siempre de culpar a los demás para justificar los problemas que, un año más, se están produciendo con el alumbrado navideño".

"Este es otro caso de falta de previsión y de dejadez en la gestión que vuelve a perjudicar a sectores clave como el turismo, el comercio y la hostelería. Esto afecta claramente a la economía y al empleo, en un período que es fundamental", ha afirmado González, añadiendo que también "se nos está privando a los gaditanos de disfrutar de un alumbrado navideño a la altura de nuestra ciudad".

Ante esta situación, el portavoz socialista rechaza las excusas que el alcalde ha comentado estos días (justificando el retraso por las elecciones andaluzas o porque los técnicos municipales "están acojonados" a consecuencia de la judicialización de la vida política), pidiéndole que "no busque un chivo expiatorio" y "reconozca que ha habido una mala gestión y trabaje todo lo posible para los gaditanos podamos disfrutar del alumbrado navideño, tal y como hacen el resto de municipios".

Frente a esas excusas, Fran González ha señalado que la tramitación del alumbrado navideño se inició en el mes de agosto, "y no en abril como dijo el alcalde" y finalizó el 24 de noviembre con la firma del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria (Porgesa), "lo que provoca que la empresa no pueda hacer el montaje a tiempo al tener contratos en otras ciudades cerrados con anterioridad". Y respecto a la campaña, matiza que en todo caso afectaría al acto de inauguración, "no significa que haya que esperar a que pase el día de las votaciones para comenzar con el montaje".

"Lamento que la celeridad que tuvo el alcalde hace unos días para inaugurar el alumbrado, pese a que faltaba gran parte de su montaje, no haya sido la misma para gestionar bien este asunto", ha expresado el portavoz del PSOE, que ha concluido asegurando que la ciudad "merece un equipo de gobierno responsable, con capacidad de gestión, que no sea continuamente parte de los problemas de esta ciudad".