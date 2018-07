El PSOE pide al alcalde la convocatoria urgente de la junta general de la EDAR

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado formalmente al alcalde de José María González, por segunda vez en lo que va de año, la convocatoria "urgente" de la junta general de la empresa pública Estación Depuradora de Aguas Residuales, la EDAR, que se encuentra en la autovía de Cádiz a San Fernando. Los socialistas afirman que este órgano no se reúne desde junio del año 2015 y muestran su preocupación por las cuentas de la entidad de los cuatro últimos años y por el nombramiento de los representantes municipales en la entidad.

En una carta que firma el portavoz del grupo municipal socialista, Fran González, se recuerda que en mayo de este mismo año se preguntó por estos asuntos sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.

Afirma González en su petición dirigida al alcalde que la junta general de esta empresa pública no se ha reunido aún en esta legislatura, ya que la última convocatoria data de junio de 2015, y que por tanto "no se ha producido la constitución de la sociedad ni han tomado posesión de su cargo" los representantes nombrados por el pleno. El PSOE "entiende" que no se han aprobado las cuentas anuales desde 2015, además de dudar de la existencia de las liquidaciones tributarias.

Por ello, Fran González solicita al alcalde, además de la reunión "urgente" de la junta, los motivos de la no convocatoria de este órgano, un informe de la Secretaria General sobre las responsabilidades contraídas por esta no convocatoria y por no haberse aprobado las cuentas de los últimos años y una copia de los presupuestos y de las últimas liquidaciones.