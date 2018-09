PSOE y Podemos tensan su relación

La búsqueda de una solución para las agrupaciones de Carnaval, el estado de la lonja de frutas, la vigilancia del Castillo de San Sebastián... La cuerda que sostiene en cada extremo Podemos y el PSOE vuelve a tensarse, como ha ocurrido en épocas anteriores del actual mandato corporativo y como se está evidenciando en estos últimos días. Ayer fue el portavoz de los socialistas, Fran González, quien reflexionó sobre este difícil entendimiento que ha marcado la relación entre los dos partidos. "Lo digo con el corazón en la mano: ya está bien del discurso victimista, la ciudad no se merece un equipo de gobierno que esté permanentemente buscando culpables en terceros, bien en el PSOE, bien en los técnicos municipales o en cualquier otro colectivo que les critique. Lo que tienen que hacer es buscar soluciones a los problemas y no crearlos", afirmó González en relación a todas estas últimas polémicas, que él entiende en clave electoral. "Nos entristece y nos empieza a preocupar la posición del equipo de gobierno, que ha entrado en campaña electoral buscando la confrontación con todas las administraciones", afirmó González, pidiendo a los miembros de Podemos "que se tranquilicen, que ya llegará el momento de las elecciones".

Fran González respondió también a las críticas que el alcalde ha vuelto a hacer recientemente sobre el grupo socialista. "Que el señor González plantee pasados ya tres años que el PSOE pone palos en las ruedas, cuando está sentado en San Juan de Dios porque el PSOE lo apoyó, cuando hay un presupuesto en el Ayuntamiento gracias a los socialistas cuando nos han echo caso por primera vez, cuando les estamos planteando negociar unas nuevas ordenanzas de tasas municipales, cuando es el PSOE el que tendió la mano y acudió a Madrid para conseguir una unidad de acción de cara a la Edusi, cuando hay una relación permanente de propuestas que se aprueban en el pleno pero que después no se ejecutan, la única conclusión es que quien se pone palos en las ruedas es el propio equipo de gobierno del señor González", afirmó el portavoz socialista.

Y a raíz de estas reflexiones, Fran González se pronunció sobre esos últimos asuntos que han provocado el cruce de declaraciones y de culpabilizaciones entre PSOE y Podemos. Así, sobre el Castillo de San Sebastián lamentó que el concejal de Patrimonio, David Navarro, "no sea capaz de entender su misión" claramente reflejada en los convenios de cesión firmados entre el Estado y el Ayuntamiento. En relación a la lonja municipal de frutas, González afirmó que visitarla "es la evidencia de que no hay gestión alguna en la delegación municipal de Comercio", reclamando que se cuantifique "qué inversión necesita el edificio" y recordando que la denuncia elevada por los socialistas responde a la llamada de los propios comerciantes "que dicen no conocer a la concejala de Comercio".

También volvió a pronunciarse el portavoz socialista sobre las ordenanzas fiscales y la petición de reunión que lanzó el PSOE y sobre la que "a día de hoy ni siquiera nos han contestado". González mencionó la futura ordenanza para las terrazas de los locales de hostelería, la revisión del IBI o los nuevos espacios de zona azul y naranja como ejemplos de la necesidad de abrir un debate en este terreno. "Lo estamos diciendo con tiempo, y nos tememos que nos llevarán mal y tarde a un debate ya muerto desde el principio", dijo.

Culpó el edil socialista al alcalde del problema suscitado con los chiringuitos, considerando que el cambio de criterio del equipo de gobierno es lo que ha motivado la situación actual, para la que pidió "que se rebaje el tono y que haya una actitud conciliadora" tras "la escalada de agresividad de representantes del equipo de gobierno".

Por si todo este repaso fuera poco, Fran González encendió ayer otra llama en ese incendio que mantienen activo los dos partidos. En este caso es en relación a los planes de Empleo aprobados recientemente por la Junta de Andalucía (y que permitirá en Cádiz la contratación de 213 gaditanos con una inversión de casi dos millones de euros, a falta de que se publique el plan relativo al empleo de las personas mayores de 55 años), sobre los que González se preguntó ayer "cuánto va a poner el Ayuntamiento para completar esos planes". "Ya está bien de que el papel se limite a reivindicar a otras administraciones", afirmó González, recordando que en agosto de 2015 el pleno municipal aprobó (por unanimidad) un plan de empleo del que "no se ha llevado a cabo ni una de las medidas aprobadas".

El candidato socialista a la Alcaldía llegó a plantear una inversión municipal de entre el 5 y el 20% de la que aporta la Junta de Andalucía. Y en base a ello, se mostró contrario a la idea de que el Empleo sea competencia exclusiva de la administración autonómica. "Ese discurso demuestra falta de interés, la competencia de Empleo es de todas las administraciones", aseveró Fran González, añadiendo que en otras ciudades "hay ayuntamientos que hacen aportes complementarios" a esos planes.