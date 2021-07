El PSOE lleva a Pleno “la falta de diálogo” del equipo de Gobierno con los colectivos

"La falta de diálogo y consenso que está demostrando el equipo de Gobierno" tanto con las asociaciones de vecinos como con diferentes agentes sociales ha tenido como consecuencia que desde el grupo municipal socialista se lleve esta problemática al pleno municipal de la próxima semana. Tal y como ha explicado Rosa de la Flor “debe cumplirse el Reglamento de Participación Ciudadana”, el cual especifica que se debe informar de forma previa sobre cualquier toma de decisiones a las asociaciones, colectivos y ciudadanía en general, que se vean afectados directamente por las medidas que se vayan a tomar en sus barrios, facilitando el consenso y la negociación.

Para la edil socialista, desde hace semanas se están dando “situaciones de desavenencia entre los vecinos y las vecinas de Cádiz y el Ayuntamiento” en temas tan diversos como el mantenimiento urbano, limpieza viaria, regularización de aparcamientos, peatonalización, convivencia con personas sin hogar o movilidad. Cádiz Centro Comercial Abierto, Asodemer, las AVV San José Playas, Tacita de Plata, Virgen del Carmen, Patio de la Luz, María Auxiliadora o la propia federación de vecinos 5 de abril, son solo algunos ejemplos de las quejas vecinales y de colectivos que tienen siempre un denominador común: la falta de diálogo por parte del equipo de gobierno, ha destacado Rosa de la Flor. “No se escucha a los vecinos, no se consensúa, no se negocia… Ni con los vecinos, ni tampoco con las asociaciones de comerciantes o colectivos sociales. El equipo de gobierno no cree en la participación ciudadana y ningunea a las asociaciones que no le son afines”, ha aseverado la concejala.

Por este motivo, desde el grupo municipal socialista exigirán a través de acuerdo plenario que, de forma urgente, se tomen las medidas necesarias a fin de desbloquear los problemas surgidos con distintas asociaciones de la ciudad y se cumpla el Reglamento de Participación Ciudadana de cara a futuras decisiones y obligar así a que se tengan en cuenta las aportaciones de los colectivos afectados. De la Flor ha destacado que no es la primera vez que desde su formación presentan iniciativas encaminadas a garantizar la participación, “pleno tras pleno presentamos propuestas que obliguen al equipo de gobierno a escuchar, comprender y acordar con la ciudadanía aquellas cuestiones que vayan a repercutir en su día a día”, ha afirmado la concejala, quien ha advertido que “no solo no cumplen con aquello que dispone el Reglamento de Participación Ciudadana, sino que también vulneran el principio básico de transparencia que en toda gestión política debe primar para dar cuenta con antelación, en lugar de adoptar una política de hechos consumados”.

Por último, Rosa de la Flor también ha hecho alusión a que aún no se ha modificado dicho reglamento a fin de adaptarse a la Ley Andaluza de Participación Ciudadana, “un ejemplo más que denota la falta de interés del Equipo de Gobierno en que los vecinos y vecinas de esta ciudad participen activamente en las cuestiones que les atañe”, ha concluido la edil.