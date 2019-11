El PSOE afea a Kichi el retraso en el proyecto de Valcárcel

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado en una nota de prensa el nuevo retraso que va a sufrir el proyecto de Valcárcel tras la retirada del orden del día del próximo Pleno municipal de la moción para la aprobación inicial del estudio de detalle en esta operación urbanística. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha asegurado que "lo que Valcárcel necesita del alcalde son hechos y no solo palabras".

Rodríguez ha afeado a González que se había comprometido con la Universidad y con la Diputación de Cádiz a tener listos los expedientes que quedan pendientes para su aprobación en el Pleno de este viernes. Sin embargo, un informe desfavorable de la Secretaría ha obligado a retirar el punto porque el estudio de detalle no cuenta con varios informes necesarios que el Ayuntamiento debería haber solicitado. "Es el colmo de la dejadez y la falta de gestión", ha denunciado la edil.

Ante esto, la concejala socialista ha asegurado que "el alcalde no puede hablar de hacer un frente común para defender el proyecto y no cumplir con su responsabilidad. No se trata solo de apoyar esta iniciativa públicamente, sino también de hacer todo lo que está en su mano para agilizar el procedimiento y que sea una realidad. De este modo, ha dejado solos a la Universidad y la Diputación en la lucha por Valcárcel".

Por este motivo, Rodríguez ha resaltado que "no podemos darle una sola excusa a la derecha que gobierna la Junta de Andalucía y que continuamente está poniendo en tela de juicio este proyecto, mostrando su falta de compromiso y negándose a cumplir con su responsabilidad en el mismo".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha recordado que en el Pleno del próximo viernes se mantendrá la reivindicación de la recuperación de Valcárcel "gracias a la propuesta que hemos presentado los socialistas para que se garantice la financiación de la Junta de Andalucía, como ya hicimos en septiembre y se repitió en octubre".

Rodríguez ha afirmado que Valcárcel "es un proyecto crucial para Cádiz y no nos valen los bandazos ni las medias tintas. No es tolerable que la derecha pase de llevarlo en su programa electoral a decir que no es necesario para la ciudad y que pretendan que otras administraciones lo financien, pero tampoco que el alcalde lo defienda públicamente de forma continua y, sin embargo, no haga su trabajo para que sea una realidad. Cádiz necesita un compromiso real".

Junto a esto, la concejala también ha defendido que "Valcárcel es vital para nuestra ciudad. Fortalece el cinturón universitario y es fundamental para el dinamismo y la potenciación económica de barrios como La Viña, El Balón y el Mentidero. Supone la recuperación de una joya de nuestro patrimonio y ha conseguido el consenso de las administraciones y colectivos sociales".

Por todo, ha finalizado señalando que "no vamos a consentir que se dé un paso atrás en esta iniciativa que los socialistas llevamos defendiendo y en la que hemos trabajado sin descanso. No le van a arrebatar a Cádiz las oportunidades que supone este proyecto".