El PSOE exige que las playas de Cádiz se limpien diariamente con máquinas

La concejala del grupo municipal socialista y miembro del consejo de administración Cádiz 2000, Lola Real, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que las playas urbanas de Cádiz cuenten con un servicio diario de limpieza mecanizada de cara al comienzo de la temporada alta el próximo 1 de julio.

Lola Real insiste en nota de prensa en la importancia de estas labores de limpieza y señala que “la empresa Cádiz 2000 cuenta con máquinas suficientes para mejorar notablemente el servicio de limpieza, pero no se están empleando como la asiduidad que se debería”. “La limpieza manual es una parte del servicio, pero no puede ser la única porque al no moverse la arena quedan enterrados los residuos y el uso de máquinas es la única manera de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios”, ha argumentado la edil.

Destaca el PSOE que el municipio de Cádiz suma 7,2 kilómetros de costa entre las playas La Caleta, Santa María, La Victoria y Cortadura, “todas ellas playas urbanas en las que se puede realizar una limpieza mecanizada”, afirma Lola Real, quien puntualiza que en la playa de Cortadura habría que tener especial precaución con el sistema dunar y los posibles anidamientos, “pero no significa que no se pueda emplear maquinaria para la limpieza de la mayor parte de la arena”.

“La llegada de las vacaciones aumentará notablemente la afluencia de público en nuestras playas en los próximos días y el servicio de limpieza es imprescindible para una correcta prevención sanitaria”, advierte la concejala, que explica que la oxigenación de las arenas a través del movimiento "favorece que salgan gérmenes y bacterias a la superficie y así puede actuar el efecto antiséptico de los rayos ultravioletas y del agua del mar con la subida y bajada de las mareas".

Real también señala la importancia de que todos los servicios de playas estén a su máximo rendimiento en temporada alta, “uno de nuestros motores económicos es el turismo y el atractivo de nuestra costa urbana, y es obligación de la Delegación de Medio Ambiente el garantizar que tanto los gaditanos y las gaditanas como quienes nos visitan se encuentren con las playas en perfecto estado; es además la manera de mostrar el compromiso municipal con la ciudadanía y el medio ambiente”.

Para finalizar, la concejala socialista destaca también que es necesario que todas las instalaciones que se encuentran en las playas como duchas, lavapiés o fuentes deben contar con un control exhaustivo de su correcto funcionamiento, de limpieza y desinfección con el fin de mantener las condiciones higiénicas y sanitarias.