El PSOE de Cádiz empieza el curso reclamando a la Junta sus deudas con la ciudad

Comienza septiembre y los políticos abandonan las playas, las piscinas y sus residencias de verano para iniciar el curso político y retomar la carrera o la batalla con vistas al próximo mes de mayo de 2023, fecha en la que las fuerzas municipales se verán las caras ante las urnas para ver quién llevará la voz cantante en San Juan de Dios durante los próximos años.

Los más madrugadores han sido los socialistas y este mismo jueves, 1 de septiembre, el portavoz municipal del PSOE, Óscar Torres, retomó su contacto en vivo con los medios de comunicación, sobre todo, con la intención de hacer un balance del verano que aún sigue presente con sus altas temperaturas y pegar el pistoletazo de salida a la batalla electoral municipal de mayo.

Así, Torres hizo un repaso de los asuntos que la Junta de Andalucía tiene pendientes con la ciudad de Cádiz, empezando este listado con el proyecto de Valcárcel en el que ya "son muchos los años perdidos". Ahora el PP se salta, según el portavoz municipal socialista, el artículo 53 del Estatuto de Autonomía que habla de que la competencia en materia univesitaria es de la Junta.

Recordó que la Diputación cedió el edificio y se ha mostrado, según declaró en su momento su presidente Juan Carlos Ruiz Boix, su intención de renovar esta cesión, "dejando clara la buena predisposición para seguir colaborando con la UCA". Y la misma postura ha quedado demostrada por parte del Ayuntamiento con los cinco millones de euros que ha puesto sobre la mesa, por lo que "no entiendo la reacción de la Junta ante estas aptitudes tan positivas".

El nuevo hospital regional

El nuevo hospital regional es, a criterio de Óscar Torres, es otro de los débitos de la Junta de Andalucía, representada en Cádiz por Mercedes Colombo, ya que "ni siquiera ha contestado a la Zona Franca" a la última de sus propuestas al respecto. La Junta habla de crear una mesa para redactar un plan de funcionamiento y "sólo da patadas hacia adelante a un proyecto tan básico y necesario para la ciudad".

Otro de los déficit que refleja la relación de la Junta con Cádiz, según el representante socialista es su postura con la construcción de la séptima y octava fase del Cerro del Moro.

Grave consideró Torres lo ocurrido en estos últimos días con el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que puede sufrir un parón importante a raíz de las declaraciones del nuevo consejero de Justicia, José Luis Nieto, que reivindicó al Ayuntamiento de Cádiz más espacio para la futura infraestructura judicial, para el que, según recordó el socialista, Kichi ofreció 4.000 metros más de los pedidos por la Administración regional, "lo que demuestra la falta de interés de la Junta a la hora de poner en pie estos proyectos".

El pliego de transporte

Ahora, ya con la vista puesta en el despacho del alcalde, José María González, criticó también el retraso que ha sufrido el desenlace de la licitación del pliego de la limpieza que finalmente quedará en manos de la empresa Valoriza, "no sin asuntos pendientes con la justicia como querellas y denuncias entre los distintos actores del proceso, de lo que se deduce que el proceso no ha quedado del todo cerrado y que se tardará años en tener un feliz y definitivo desenlace".

En cuanto al pliego del transporte urbano, Óscar Torres recordó que su partido ha mantenido ya varias reuniones con los representantes sindicales de los trabajadores del transporte público que se muestran muy preocupados por si la nueva empresa que se haga cargo del servicio se quedará con el cien por cien de sus empleados. "Si esto no fuera así, que no cuenten con nosotros. No nos encontrarán".

Balance del verano de 2022

Así, Torres siguió destacando que Cádiz se ha convertido en un destino turístico prioritario para el mercado nacional y que, a la vista de que no se trata de una "moda pasajera", es el momento de que la ciudad y sus políticos analicen qué tipo de turistas necesita Cádiz. En este asunto, el portavoz municipal quiso dejar claro que su partido prefiere primar la calidad a la cantidad. "Somos partidarios de atraer a un turista de clase medio alta para el que habrá que poner sobre la mesa una oferta turística, cultural, musical y de patrimonio interesante".

De la misma manera defendió que Cádiz es una ciudad que se presta a pensar en un modelo de turismo desestacionalizado y no centrado excluvisamente en los meses de verano, "un turismo sostenible durante todo el año".

Asimismo, Óscar Torres confesó que se ha encontrado este año con unas playas que no han estado en las mejores condiciones posibles, algo que considera "extraño, dado que la empresa municipal Cádiz 2000 cuenta en 2022 con más recursos económicos que en años anteriores y no es comprensible que los gaditanos y gaditanas no hayn visto esa disponibilidad por ninguna parte en las arenas de sus playas".

Falta de limpieza en las playas

También dedicó unas palabras a la falta de limpieza en algunos tramos de las playas y a la no apertura, este año, de varios módulos, o al retraso de la apertura de algunos de ellos o la falta de pailas en muchos de los accesos a la playa, sobre todo la zona más cercana a Varela.

Este jueves se ha inaugurado la temporada media de playas, algo que también critican los socialistas, sobre todo porque esto indica que los servicios de playa empiezan a funcionar a las once de la mañana y finalizan a las siete de la tarde, demasiado temprana, según estima Óscar Torres, que considera que "esto no es bueno para una ciudad que cuenta con una previsión de ocupación hotelera para el mes de septiembre que ronda el 78%. Y pienso no sólo en los turistas sino también en los gaditanos a los que les gusta disfrutar de la playa hasta altas horas, más allá de las siete de la tarde".

Y como no podía ser de otra manera, el representante de los socialistas en el Ayuntamiento de Cádiz tuvo palabras para criticar la falta de aparcamiento, "un grave problema al que no se le está buscando una solución". A esto le suma Torres la falta de limpieza, "sin ánimo de crear alarma sino con la intención de buscar soluciones".

A este respecto, el políticos socialista valoró positivamente que se haya desatascado el problema con el pliego de la limpieza que, durante años ha estado estancado.

En cuanto a la oferta cultural ofrecida este verano en Cádiz, Óscar Torres la considera "deficiente. No ha sido una oferta ambiciosa que demuestra la capitalidad de Cádiz". Así, el portavoz municipal socialista destaca que ciudades de la Bahía como San Fernando o Chiclana han ofrecido a sus ciudadanos y visitantes una oferta cultura y musical de calidad superior a la vivida en Cádiz.