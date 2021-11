El PSOE de Cádiz denuncia que "lo le interesa al alcalde es que el nuevo pliego de transporte urbano esté listo para la campaña electoral”

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, se ha mostrado muy crítica tras el anuncio del equipo de gobierno en el que aseguran que el nuevo servicio de transporte estará en funcionamiento antes del final del actual mandato, que concluye en junio de 2023. "Que el alcalde sea capaz de anunciar que el servicio estará en funcionamiento para final de legislatura cuando es un compromiso que llevan anunciando a bombo y platillo en 2015 es defraudar una vez más de los gaditanos", ha afirmado la portavoz.

Para Mara Rodríguez, los datos que arrastra el equipo de gobierno a este respecto dejan muy claro la "nula gestión" en materia de transporte urbano "que ya le ha costado a todos los gaditanos ocho millones de euros, y por el que tendremos que pagar aún seis millones de euros más, como mínimo". En concreto, en abril de este año el Ayuntamiento ya abonó 2,1 millones de euros a la empresa concesionaria en concepto de déficit de explotación correspondiente al año 2018; una cantidad a la que se le deben sumar el 1.969.098,52 euros que se abonaron en octubre de 2020 por el déficit de 2017 ; los 2.028.311,60 euros abonados en junio de 2020 por el déficit de 2016, y los 2.082.028,13 euros que se pagaron en junio de 2018 por el déficit de explotación del año 2015. "Estamos en 2021 y seguimos sin pliego, así que seguiremos pagando esa deuda a la empresa, como mínimo tres años más, los correspondientes a los déficits de explotación de los ejercicios 2019, 2020 y 2021".

Así mismo, Mara Rodríguez ha recordado las incontables veces que el alcalde y el concejal responsable se han comprometido con sacar hacia adelante un pliego de transporte, tal y como recogían en su programa tras la finalización del acuerdo prorrogado con la concesionaria por el partido popular de 2003 a 2015. De hecho, a finales de 2017 anunciaron que el borrador estaba muy avanzado y estaría listo para enero de 2018. Ya en 2018 afirmaron que se llevaría a Pleno a finales de ese mismo año. En 2019, en la antesala de las elecciones municipales, indicaron que se había encargado un informe a la Universidad de Cádiz, del cual saldrían cuatro propuestas de modelo de transporte urbano, a contrastar con la oposición, y también circuló por la ciudad un autobús híbrido alquilado expresamente para la campaña electoral, del que nunca más se supo. "Un pliego que manifestaron, poco después, que ya estaba casi listo para la próxima legislatura pero ya hemos pasado el ecuador del segundo mandato y todo sigue igual, un anuncio detrás de otro durante años sin que llegue a concretarse en nada y que está costando al bolsillo de los gaditanos dos millones de euros año déficit de explotación a la empresa concesionaria del servicio". Cabe recordar que en enero de 2021 los socialistas llevaron una propuesta a pleno gracias a la cual el equipo de gobierno se comprometió a tener el pliego listo en un plazo de tres meses, "pero ha pasado casi un año desde ese acuerdo y no han sido capaces de ponerlo en marcha, y ahora nos sorprenden anunciando que el nuevo servicio estará en marcha en 2023, año de elecciones", ha aseverado la portavoz.

Para finalizar, Mara Rodríguez le ha pedido al alcalde y al concejal Martín Vila que admitan su falta de compromiso con el transporte urbano, "que se queda en titulares pero sin llevar nada a efecto". "Lo cierto es que se acerca 2022, y más allá de excusas, no tenemos pliego, y seguimos con un sistema de transporte público que no se corresponde con las necesidades de la ciudad". "Conscientes de esta realidad desde el partido socialista, ya en la legislatura pasada, ofrecimos a la ciudadanía y al equipo de gobierno una propuesta de transporte público urbano no contaminante, que contemplaba un nuevo trazado de líneas para evitar barrios de primera y de segunda, con trayectos circulares y transversales, aumentando la frecuencia… Medidas a tener en cuenta en el nuevo pliego que seguimos esperando y por el que ya hemos pagado 8 millones de euros y tendremos que pagar aún 6 millones más como mínimo", ha finalizado la portavoz del grupo municipal socialista.