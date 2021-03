El PSOE de Cádiz propone la bonificación del IBI en el parque público de viviendas en régimen de alquiler

La portavoz del grupo municipal socialista ha anunciado que su formación llevará al pleno del próximo viernes una importante medida en materia de bonificaciones fiscales. En concreto, los socialistas propondrán en el arco plenario que se inicie el expediente de modificación de la ordenanza relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, "con la finalidad de hacer posible la aplicación de la bonificación de hasta el 95% a los arrendatarios del parque público de viviendas en Cádiz, cuyo IBI se les repercute", ha explicado Mara Rodríguez.

Tal y como detalla la propuesta socialista, la medida se aplicaría a las viviendas públicas de alquiler social cuya gestión corre a cargo de Procasa, ya sean viviendas propiedad del Ayuntamiento, de la propia empresa municipal o de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA). "Es una medida de carácter social que tiene por finalidad mejorar la situación de las familias con recursos más limitados y rentas más ajustadas, adjudicatarias de estos arrendamientos", ha afirmado Mara Rodríguez.

Actualmente, Procasa gestiona un Parque de 2.066 viviendas, 1.381 son propiedad del Ayuntamiento y se les está repercutiendo el IBI a los inquilinos; 425 son propiedad de la Junta de Andalucía, de ellas solo se está repercutiendo el IBI en las 102 de Matadero porque así se refleja en el convenio, al resto no se les repercute porque, o no tienen convenio, o en el convenio no se refleja la repercusión del IBI; y por último, 260 viviendas son propiedad de Procasa y si se les está repercutiendo el IBI.

La portavoz del PSOE ha detallado que la medida propuesta puede hacerse en aplicación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, según la cual los ayuntamientos pueden regular, mediante ordenanza, la bonificación de un porcentaje de la cuota íntegra del I.B.I. a favor de inmuebles en los que concurran circunstancias sociales.

"Esperamos que tanto el equipo de gobierno como la oposición apoyen esta iniciativa socialista, de carácter estrictamente social y de la que serían muchas familias gaditanas las que se beneficiarían de un porcentaje de bonificación del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles que puede llegar a ser de hasta el 95%", ha concluido la portavoz.