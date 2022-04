El PSOE de Cádiz vuelve a llevar al Pleno la necesidad de realizar la ITE al parque público de viviendas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de realizar las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) en el parque público de viviendas, "una medida urgente debido a que algunos edificios tienen más de 50 años de construcción y resulta imprescindible comprobar el buen estado de las edificaciones", ha afirmado la concejala Natalia Álvarez.

La edil he recordado que esta demanda del PSOE ya se debatió en el arco plenario en el año 2021, "pero parece que el interés por parte del equipo de gobierno es prácticamente nulo", y ha advertido que el hecho de que el Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda Procasa aprobase en julio de 2021 la contratación de los servicios de reparación y mantenimiento de los edificios del parque público no es la solución. "Las pequeñas reparaciones no pueden dejar caer en el olvido que hay que cumplir la normativa respecto a las ITE, un requerimiento que desde el Ayuntamiento se realiza de forma continua a los propietarios privados, pero sin embargo la normativa parece no tener tanta importancia cuando es el Ayuntamiento el dueño", ha incidido Álvarez, quien ha detallado que, actualmente, el Consistorio tiene bajo su propiedad cerca de 1.400 viviendas, muchas de ellas con más de 50 años, sobre las que habría que realizar una revisión de la estructura, cimentación, fachada, cubiertas o azoteas, entre otras cuestiones.

Además, en la propuesta socialista que se debatirá en el pleno, Natalia Álvarez también exigirá que el Ayuntamiento se adhiera a las nuevas fórmulas que se están poniendo en marcha desde el Gobierno central enfocadas a la vivienda pública, como es el denominado Libro del edificio existente para la rehabilitación, un instrumento previsto en los Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RD 853/2021), convocados en el marco de los fondos Next Generation. "Esta subvención estatal es de especial interés porque nos proporcionará la información del estado del parque público de vivienda en Cádiz, algo fundamental si queremos dignificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas sociales".

"Desde la Delegación de Urbanismo se debe proceder a la realización de las ITES tal y como marca la Ley y, a su vez, participar en el Programa para la elaboración del Libro del edificio existente para la rehabilitación y así conseguir fondos para avanzar más rápidamente en la regeneración de las viviendas públicas de nuestra ciudad", ha concluido la edil.